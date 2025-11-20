El jutjat de guàrdia de l'Hospitalet ha decretat llibertat provisional per al cantant de rap Morad, investigat per trencar l'ordre d'allunyament d'un familiar no carnal. El jutjat ha rebut l'artista aquest dijous, i d'acord amb la petició de pràctica de diligències demanada per una de les parts, ha obert unes diligències prèvies i ha acordat la llibertat provisional.
La Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat el va detenir dimecres a la nit després de ser identificat al barri de la Florida. Segons fonts policials, el jove hauria incomplert una ordre d’allunyament que li impedia acostar-se a la zona on resideix un familiar seu. Els fets van tenir lloc cap a les 23.00 hores, quan una patrulla va constatar que Morad es trobava en un espai del qual, per mandat judicial, havia de mantenir-se allunyat. Després de les comprovacions pertinents, els agents el van traslladar i el van posar a disposició dels Mossos d’Esquadra.
Segons ha informat Europa Press, el motiu de la detenció està vinculat al seu padrastre. Morad va aparcar el seu cotxe en una zona on tenia llogada una habitació, tot i que no era el seu domicili habitual. El padrastre, alertat per la presència del vehicle, va trucar a la Guàrdia Urbana. Aquesta ordre d’allunyament havia estat dictada pel jutjat i li prohibia acostar-se a menys de 500 metres del padrastre. Està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.
L’origen de l’ordre estaria relacionat amb un incident familiar: el padrastre va denunciar Morad per presumptes amenaces després que el raper intervingués per defensar la seva mare en un presumpte cas de violència de gènere. L’actuació judicial va establir, com a mesura cautelar, que Morad no s’acostés al seu padrastre.
Antecedents judicials recents
Al llarg dels últims anys, el raper també ha aparegut en notícies relacionades amb episodis puntuals de tensió amb la policia, principalment en contextos de controls o intervencions al seu entorn. En diversos casos, aquestes situacions no han acabat derivant en responsabilitats penals i han quedat resoltes sense conseqüències judicials.
Un dels episodis més coneguts va ser la mesura cautelar que fa un temps, li va impedir accedir a determinades zones del barri de la Florida arran d’una investigació sobre presumptes disturbis. Aquella causa, però, va acabar sent arxivada provisionalment i la restricció d’accés va quedar sense efecte. La decisió judicial va concloure que no hi havia prou indicis per vincular-lo directament als fets investigats, fet que va permetre que Morad recuperés la normalitat en la seva vida quotidiana.
El nom de Morad no és l’únic de la família que ha protagonitzat titulars recents. Fa poques setmanes un dels seus germans va ser detingut a Molins de Rei per una agressió amb arma blanca durant la festa major del municipi.