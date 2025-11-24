Un de cada tres joves veu legítima la venda de contingut sexual a internet

Gairebé un de cada tres joves de l'estat espanyol veu l'oferta de contingut íntim com una manera legítima de generar ingressos, segons el darrer estudi de Save the Children. L'enquesta a més d'un miler de joves mostra que més del 71% no identifiquen la venda de contingut sexual a Internet com una forma d'explotació, percentatge que puja al 75% en el cas dels nois. L'organització ha alertat que això revela una preocupant manca de consciència sobre la violència i la desigualtat de gènere subjacent a aquestes pràctiques.
La trampa de l'autoexposició: noves dinàmiques d'explotació sexual en l'entorn digital revela també que 1 de cada 40 joves assegura haver viscut una experiència directa d'explotació sexual abans dels 18 anys. L'informe se centra en la vinculació de la infància i l'adolescència amb les conductes d'autoexposició sexual digital i les plataformes que la faciliten, emmarcant aquesta pràctica com una manifestació d'explotació sexual.
Segons l'enquesta, el 2,5% va afirmar haver rebut algun tipus de compensació, regal o favor a canvi de material eròtic o sexual en què apareixien, essent menors d'edat. A més, un 14,4% va respondre conèixer algú que ho havia fet, cosa que implica que un de cada set joves coneix una víctima d'aquesta forma d'explotació sexual.
Autoexposició sexual: què és?
L'autoexposició sexual fa referència a aquelles situacions en què sembla que són els infants i adolescents els que inicien o duen a terme activitats sexuals en espais digitals a canvi d'un benefici, sigui econòmic, material, emocional o simbòlic. Save the Children ha apuntat que aquesta percepció d'iniciativa pròpia invisibilitza les pressions, desigualtats i dinàmiques de poder que condicionen aquestes conductes, i també que el consentiment no és vàlid.
La responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Ona Lorda, alerta que es tracta d'un fenomen que no es compon de casos aïllats sinó que s'està "estenent" i "normalitzant". Explica que es dona una asimetria en les relacions que s'estableixen, ja que qui controla la recompensa exerceix el control sobre la situació. Això, afegeix, invalida la possibilitat d'un consentiment lliure i informat.
A més, puntualitza que, des del punt de vista legal, el consentiment d'una menor d'edat no és vàlid quan existeix qualsevol mena de compensació per contingut o activitats sexuals, per la qual cosa aquestes pràctiques "s'han de considerar sempre explotació sexual". Concretament, l'estudi apunta directament a plataformes com Only fans o les webs de sugar dating, que considera "reprodueixen lògiques de la pornografia i la prostitució".
Un márqueting masclista
L'entitat explica que les plataformes utilitzen estratègies de màrqueting sofisticades que promouen l'autoexposició com una oportunitat atractiva per assolir estatus o ingressos, arribant així a la població menor d'edat. De fet, més del 45% dels nois i el 49,3% de les noies enquestades es van trobar, quan eren menors d'edat, publicitat a les xarxes socials que presentava el sugar dating com quelcom positiu o atractiu. Lorda manifesta que les plataformes i xarxes socials tenen un paper "determinant" en la difusió i normalització d'aquestes pràctiques. Per això, considera "imprescindible" exigir-los responsabilitat perquè garanteixin un entorn digital segur per a la infància i l'adolescència.
Les estratègies de màrqueting que utilitzen diferencien el missatge segons el gènere. Així, a les noies se'ls ven una narrativa d'empoderament i ascens social utilitzant el cos, animant-les a ser creadores de contingut sexual. En canvi, als nois se'ls interpel·la com a consumidors o com a mentors, "emblanquinant rols que en la pràctica poden definir-se com a proxenetisme digital", alerten des de Save the Children.
El missatge que acaba arribant és d'èxit, ja que l'enquesta mostra que un 30% dels joves enquestats creu que les persones que venen aquest contingut guanyen molts diners i un 32,3% opina que és una manera legitima de guanyar diners. En el cas d'Only Fans, i segons dades de Save the Children, el 97% dels perfils són de dones d'entre 18 i 24 anys, mentre que l'audiència és principalment d'homes d'entre 25 i 44.
Onlyfans, una porta d'entrada a xarxes de tràfic i extorsió
Entre els joves que van ser víctimes d'explotació sexual abans dels 18, el 24% va indicar que el seu contacte amb l'explotador es va produir a través d'aquesta plataforma i el 36% a través de webs de sugar dating. En aquest sentit, Lorda ha advertit que els riscos són "greus", des del ciberassetjament a menors, la 'sextorsió' o la captació per xarxes de tràfic. Afegeix que aquestes dinàmiques impacten en la salut mental i la construcció de la identitat, ensenyant a les noies que el seu valor depèn de la seva sexualització i als nois els consolida una masculinitat basada en el control i el consum de cossos.
Amb aquests resultats sobre la taula, Save the Children ha exigit a les administracions públiques i a les plataformes digitals una acció urgent per protegir la infància i l'adolescència d'aquestes formes d'explotació sexual. En concret, demana sistemes de verificació d'edat i control de contingut a les plataformes, així com una prohibició de la publicitat d'aquests espais digitals. També veu necessari incorporar una educació obligatòria que ajudi els joves a identificar riscos i construir relacions sanes i igualitàries. Per últim, considera que el projecte de llei de protecció dels menors d'edat en entorns digitals, que està en tramitació, ofereix una oportunitat per incorporar aquestes mesures per protegir la infància i l'adolescència davant d'aquests riscos de l'entorn digital.