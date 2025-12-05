Arrenca la 31a edició del Manga Barcelona protagonitzat per Tsutomu Takahashi, Akemi Takada i «Cowboy Bebop»

La 31a edició del Manga Barcelona ha donat aquest divendres el tret de sortida d'una de les cites més esperades pels amants de la cultura japonesa. El saló compta entre els seus plats forts amb Tsutomu Takahashi, Gou Tanabe, Akemi Takada i "Cowboy Bebop" i es podrà visitar fins al 8 de desembre a la Fira Gran Via. En total hi haurà 302 expositors repartits en 90.000 metres quadrats d’exposició, un espai ampli que posa en evidència el creixement del fenomen. A banda dels estands, estan programades desenes de conferències, trobades amb artistes, tallers, presentacions editorials i projeccions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assistit a la inauguració i ha passat a saludar les entitats col·laboradores.
Milers de persones de totes les edats han anat entrant ordenadament al recinte des de primera hora del matí. Una de les primeres a fer-ho ha estat la Bea, una jove de Rubí que fa gairebé dues dècades que no es perd la cita. “Porto des dels 10 anys venint al saló i en tinc 29”, ha explicat a l’ACN. Com és tradició, la Bea s’ha vestit per a l’ocasió amb un cosplay de la Princess Peach, una de les seves favorites de l’univers Nintendo. En aquest sentit, ha confessat que s’ha gastat 120 euros per recrear el personatge.
“Jo vaig d’un personatge d’Horrornite, un joc que ha triomfat a internet”, explica en Carlos, de Terrassa, un aficionat a la cultura nipona des de petit. Tot i que fa un parell d’anys que visita el saló, aquesta és la primera vegada que porta un cosplay elaborat. “La màscara és de plàstic, feta amb impressió 3D, i per la capa m’ha ajudat la meva àvia, perquè jo no en sé, de cosir. He trigat un mes”, assenyala.
Les estrelles d’aquesta edició
D’entre els convidats a l’edició d’enguany destaquen Tsutomu Takahashi, que presentarà els seus títols més recents, com Jumbo Max i Guitar shop Rosie; els artistes d’anime Akemi Takada i Takashi Matsuyama; Shinichiro Watanabe, director de Cowboy Bebop amb Yoko Kanno; els SEATBELTS, i Mai Yamane, responsables de la banda sonora d’aquest anime de culte. La gran figura de l’anime Akemi Takada també visitarà el saló, coneguda per haver fet els dissenys pels animes de personatges com Lamu, Creamy Mami i Madoka.
Urtasun celebra que el saló s’hagi convertit en refent
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assistit a la inauguració de la 31 edició del Manga Barcelona, un saló que ha qualificat de referent europeu i mundial, i d’una finestra per donar a conèixer el talent nacional. “És el saló dedicat al manga més gran d’Europa, juntament amb el de París, i un dels més antics. S’ha convertit en referència a Europa i al món”, ha celebrat en una atenció als mitjans. A banda, el polític ha assegurat que el manga i el còmic s’estan convertint en una porta d’entrada a la lectura per la gent jove. "Més enllà de tenir un valor cultural immens, són un instrument educatiu fonamental”, ha insistit