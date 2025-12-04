Rosalía ha anunciat dates i ciutats per a la nova gira del seu darrer àlbum, Lux, i passarà per Barcelona. La cantant catalana ha publicat a totes les seves xarxes socials un calendari amb desenes de concerts en un bon grapat de ciutats, però la capital de Catalunya gaudirà de quatre concerts: els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril del 2026 al Palau Sant Jordi. Abans, però, farà quatre concerts més a Madrid els dies 30 de març, 1, 3, i 4 d'abril -per a tots aquells que vulguin provar, si no tenen sort en aconseguir entrades, anar al Movistar Arena de la capital estatal-. A Barcelona, però, a les portes de la celebració de la diada de Sant Jordi.
La de Sant Esteve Sesrovires també actuarà a ciutats europees com Lió, París, Zurich, Milà, Lisboa, Amsterdam, Anvers, Colònia, Berlin i Londres. Menys a la capital francesa, on farà dos concerts, a totes les altres ciutats del continent només hi estarà una vegada. Barcelona i Madrid són els únics llocs on farà quatre concerts a tot el món.
Perquè la catalana també ha anunciat dates per a Amèrica: Miami, Orlando, Boston, Toronto, Nova York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, Oakland, a les zones del nord, i Santiago (dues vegades), Bogotá, Buenos Aires (dues vegades), Rio de Janeiro, Guadalajara, Ciutat de Mèxic (dues vegades) i acabarà a San Juan, a Puerto Rico.
Entrades de Rosalia a Barcelona (i Madrid)
Com sempre, el punt clau de tot plegat és aconseguir entrades. LiveNation ja ha anunciat que serà la promotora encarregada de gestionar la venda de les entrades de Madrid i Barcelona. En principi, la prevenda quedarà habilitada el dimarts 9 de desembre. Només ho podran fer aquells clients que disposin de targetes de pagament Mastercard emesa pel Banc Santander. Existirà una altra limitació: només es poden comprar dues entrades per compra, estaran associades al mateix nom, direcció de correu electrònic i targeta de pagament. Cada vegada és més difícil aconseguir entrades.
Quina prevenda quedarà activada aquest 9 de desembre? La de quatre concerts, dos a Barcelona i dos a Madrid. Els de la capital catalana són els del 13 i el 15 d'abril, que ja es podrà accedir a partir de les 10 del matí. El mateix passarà per als del Movistar Arena del 30 de març i de l'1 d'abril.
I què passa amb els altres dos concerts de Barcelona? Ben fàcil, la prevenda també serà el 9 de desembre, però començarà a les 11 del matí. És a dir, si preferiu els dies 17 i 18 d'abril a Barcelona (o 3 i 4 d'abril a Madrid), haureu d'esperar una hora més per a la prevenda.
Si es volen adquirir entrades generals per als concerts, és a dir, no haver de passar aquesta prevenda, haureu d'esperar fins a l'11 de desembre, dos dies després. La prioritat de LiveNation és la prevenda del dimarts vinent per a totes aquelles persones que vulguin assumir o pagar les conseqüències a través de Mastercard o el compte del Santander.