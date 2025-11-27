Torna una nova edició de la Telecogresca al Parc del Fòrum amb La Ludwig Band, Boikot i Mama Dousha

La Telecogresca celebrarà la 48a edició al Parc del Fòrum el 28 de març de 2026. El festival arrencarà a les sis de la tarda i oferirà nou hores de música en directe ininterrompuda amb les actuacions de La Ludwig Band, Boikot, La Élite, Auxili, Mama Dousha, Al·lèrgiques al Pol·len, Boom Boom Fighters & Cookah P, Fades, Perifèria, Vandal i la DJ Trapella. Els organitzadors han destacat que celebren "una gran victòria col·lectiva" perquè després de mesos "d’incertesa i lluita per garantir el futur del festival" poden anunciar una nova edició després de guanyar la licitació per continuar al Parc del Fòrum de Barcelona.
Els organitzadors han destacat que celebren "una gran victòria col·lectiva" perquè després de mesos "d’incertesa i lluita per garantir el futur del festival" poden anunciar una nova edició després de guanyar la licitació per continuar al Parc del Fòrum de Barcelona. "Aquest any, la continuïtat estava en joc. Es va obrir un nou procés de licitació per regular l’ús del Parc del Fòrum, amb condicions exigents que posaven en risc iniciatives com la Telecogresca", han explicat. Tot i això, han afegit, s’ha demostrat que "una proposta cultural feta des de la base, amb valors i una trajectòria consolidada, pot competir i guanyar".
Com cada any, també hi haurà les actuacions dels guanyadors del concurs Engresca’t, donant veu i escenari als nous talents emergents de la música del país. Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web de la festa. L’Associació Cultural Telecogresca, formada per estudiants voluntaris, majoritàriament de l'ETSETB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona), porta des del 1978 apostant per "una cultura universitària, lliure i autogestionada". Entre els esdeveniments culturals i lúdics que organitzen hi ha el Festival Musical Universitari Telecogresca com a cita destacada.