Anar de festival és gratis a Barcelona aquest estiu

A l’estiu hi ha mil-i-un festivals, però no sempre són barats i gairebé mai són gratuïts. El Festigàbal és un dels pocs que permet gaudir de concerts de franc a la capital catalana. En el marc de les Festes de Gràcia, el bar musical Heliogàbal organitza un dels plats forts culturals de l’agost barceloní, l’anomenada “gran festa de l’indie”. Enguany, fa 20 anys que se celebra el festival de música independent.
En aquesta edició hi haurà concerts i sessions de punxadiscos el 15 i 16 d’agost a partir de les 20 h i fins a la matinada. Com ja és tradició, els Jardins de la Sedeta acolliran el Festigàbal els primers dies de la festa major de Gràcia. El festival s’ubica al cor del barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, on es pot arribar amb l’L4 fins a Joanic. Des del 2015 se celebra al mateix espai, el número 321 del carrer de Sicília, però abans tenia lloc a la plaça Rovira.
Per l’escenari hi passaran artistes emergents, majoritàriament catalans. La programació del festival és variada i s’hi escoltarà des de pop fins a electrònica. Entre altres, hi actuaran Me and the Bees, un clàssic d’aquest festival, i Maig, la jove cantant barcelonina.
- Divendres 15: Lima Negra + Me & the Bees + Ciutat + Hadren + Ryna DJ
- Dissabte 16: Maig + Killin’ Cactuz + Casero + CORTE! + DJ Coco
20 anys de Festigàbal
Aquest 2025 fa dues dècades que el festival convida la ciutat a ballar i gaudir de la música de franc fins a la matinada. Ja s’ha convertit en un dels esdeveniments més esperats de les Festes de Gràcia i s’ha fet un lloc entre els festivals a la ciutat. Va ser inaugurat com un oasi musical on el pop, rock i folk independent regnen. En edicions anteriors han actuat artistes com Mushkaa i Julieta, ara ja consolidades dins del panorama musical català.
Més música a les Festes de Gràcia
A banda del festival, la festa major de Gràcia compta amb tot un programa d’activitats musicals per celebrar les dates més importants per a la Vila. 'Les nits a la Plaça del Folk' és una proposta per gaudir de concerts durant cinc nits. Per a l’ocasió, la plaça del Sol es converteix en la plaça del Folk, on la música tradicional és protagonista. La programació d’enguany inclou les actuacions de Gregotechno, Faixa, Marina Freixas i Todos los gatos son Pardos. Pots consultar el programa complet de les festes aquí.