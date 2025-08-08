Del Park Güell al Museu Blau: fer turisme a Barcelona és gratis aquest estiu

L’estiu és l’estació del turisme per excel·lència, però no cal marxar gaire lluny per poder-ne fer. El programa Gaudir Més de Barcelona ofereix als locals visitar espais simbòlics gratuïtament durant tot l’any. Ara que és estiu, és un bon pla per passar un dia diferent i per fi visitar aquells espais pendents a conèixer o retornar-hi!
La iniciativa Gaudir Més convida els majors de 16 anys a visitar espais emblemàtics de Barcelona de franc. L’única condició per accedir a les rebaixes del preu d’entrada, que en molts casos és del 100%, és la d’edat. La proposta de l’Ajuntament permet l’accés gratuït a cinc de les seus del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), entre altres, El Born. També és gratis visitar el Park Güell, el monestir de Pedralbes i el Jardí Botànic de Barcelona.
La inscripció a Gaudir Més es pot realitzar a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o de l’Oficina Virtual de Tràmits. En qualsevol cas, fins a l’endemà de fer la petició no es comença a ser-ne membre actiu i, per tant, a gaudir dels beneficis. Un cop formalitzada l’alta, es poden aprofitar els avantatges de manera indefinida; el registre no té caducitat.
Museus amb accés gratuït
A més del MUHBA, el programa ofereix accedir de franc a cinc altres museus de Barcelona:
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona compta amb l’emblemàtica balena i l’exposició permanent “Planeta Vida”, que explica l’evolució de la Terra i la vida des dels orígens fins a l’actualitat.
Situat a la Plaça de les Glòries Catalanes, el centre acull tant col·leccions històriques com contemporànies d’arts decoratives, ceràmica, arts gràfiques, arts tèxtils, disseny de producte, gràfic i de moda.
Situat a l’Auditori, el Museu de la Música exposa una col·lecció de 2.400 instruments i 400 objectes i obres d’art. Visitar-lo porta a viure un viatge audiovisual per la història i les cultures d’arreu.
Des del 2017, el que eren dos museus independents són un únic museu amb dues seus. Es pot visitar de franc tant la Seu Parc Montjuïc com la Seu Montcada.
El museu de col·leccionista que acull un important conjunt d’escultura hispànica també presenta des de l’any passat l’exposició “Dones de paraula”. Del museu en destaca el Gabinet del col·leccionista.
Altres descomptes
A més de l’accés gratuït a diversos espais emblemàtics de la ciutat, el programa ofereix rebaixes del preu d’entrada en altres casos.
- 50% al funicular del Tibidabo
Viatjar a la Cuca de Llum passa de costar 13,50 € a 6,75 € amb Gaudir Més. El descompte només s’aplica de manera presencial a les taquilles del funicular.
- 50% a la Torre de Collserola
Pujar a la torre costa 3,5 € amb la rebaixa aplicada, però les entrades s’han d’adquirir presencialment. S’hi pot accedir de dimecres a diumenge de 12 h a 15 h, i a la desena planta hi ha un mirador amb una panoràmica de 360 graus.
Passar el dia al parc d’atraccions és més barat si s’és membre de Gaudir Més. Temporalment, el descompte només és aplicable a les entrades comprades a les taquilles i està subjecte a l’aforament.
L’entrada general del zoo passa de costar 21,40 € a 17,12 €. A més, el programa també ofereix un 10% de descompte per unir-se al Zoo Club.