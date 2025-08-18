Alerten d'una nova estafa que suplanta la identitat del fill per robar diners

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d'una nova onada de missatges de text en què els ciberdelinqüents es fan passar pel fill o filla de l'usuari per extraure dades bancàries i diners.
El suposat fill envia un missatge des d’un número desconegut utilitzant una excusa que guanya credibilitat en aquests mesos d’estiu: el telèfon s’ha mullat i no funciona.
Quin tipus de missatge envien?
El missatge que arriba al mòbil de l'usuari a través de WhatsApp o SMS conté frases com "Papa, se me ha mojado mi telefono y ahora no me enciende, mándame un WhatsApp cuando puedas".
La idea és aprofitar escenaris típics de l’estiu, com ara la piscina o la platja, per donar versemblança a la història i aconseguir convèncer la víctima que el telèfon del seu fill s’ha mullat i no funciona.
Un cop s'estableix el contacte per WhatsApp, els estafadors simulen aquesta situació d'urgència i intenten que l'usuari faci un pagament immediat per Bizum o mitjançant una transferència bancària amb l'excusa d’ajudar el seu fill. Amb aquest tipus d'estafa, els cibercriminals pretenen que la víctima actuï ràpidament sense comprovar la veracitat de la situació.
Avisos i recomanacions
Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerten que no s'ha de confiar en missatges enviats des d'un número desconegut que afirma ser algun familiar. Recomanen, en primer lloc, intentar contactar directament amb aquesta persona pels canals habituals per verificar la situació. Si no hi pots contactar, no responguis al missatge, bloqueja el número i no li escriguis per WhatsApp.
Què faig si m'estafen?
Si creiem que hem estat víctimes d’una estafa digital el primer que hem de fer és contactar amb la nostra entitat bancària per desactivar les targetes i restringir els moviments bancaris.
El següent pas és presentar una denúncia a qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra o de la Policia Local del teu municipi. Abans d’anar-hi, s’aconsella recopilar tota la informació possible sobre l’estafa: captures de pantalla, enllaços, arxius descarregats, missatges rebuts, registres de transaccions, etc. Aquestes evidències poden servir per obrir una investigació sobre el delicte. És molt important no esborrar res.