Alerta per estafa: comptes falsos es fan passar pel transport públic per robar dades bancàries

Una estafa digital orquestrada des de Rússia i Vietnam afecta ciutats de tota Europa, però sobretot Barcelona. Fins a una vintena de pàgines fraudulentes ofereixen targetes de viatge de transport públic a preus molts baixos, fent-se passar pels comptes oficials de la ciutat, i dirigeixen les víctimes a webs de pishing on roben les dades de la targeta de crèdit.

L'estafa, tal com va avançar Maldita.es i ha confirmat El Periódico, va dirigida als turistes, que visiten la ciutat i busquen on comprar les targetes. Els comptes porten noms com "Targeta de transport públic de Catalunya", amb la intenció de fer l'engany als turistes. S'hi entra amb la intenció de comprar una targeta, i en el moment de pagar, i quan les dades ja estan posades, l'operació es cancel·la.

Aquestes pàgines acostumen a tenir pocs seguidors i paguen a Facebook per tal de tenir molts anuncis que augmentin el tràfic dels seus comptes. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja va advertir a principis d'any de la proliferació d'aquest tipus d'anuncis que utilitzen falses promeses de regals com a ham per caçar els usuaris més confiats.

En total, la investigació ha identificat 1.075 pàgines fraudulentes que van replicar aquesta estafa entre juliol del 2024 i juliol del 2025 i que afecta 746 ciutats i regions de tot el món. Els països més afectats són França (amb 234 pàgines), Espanya (144), Regne Unit (142), Itàlia (99) i Canadà (68), la majoria importants destinacions turístiques. Per ciutats són Barcelona (21), Nottingham (7), Besançon (6) i València són les quatre més afectades.