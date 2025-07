La nova funció de WhatsApp permetrà fer recordatoris de missatges

WhatsApp és una de les aplicacions més descarregades i que més usuaris utilitzen arreu del món i s'actualitzarà per tal de recordar aquells missatges que queden en l'oblit. Avui dia, aquesta aplicació és indispensable, sigui per ús laboral o personal, però entre tant xat i contactes enviant missatges, sovint alguns poden ser llegits, però pel frenesí del dia a dia o per no poder respondre en aquell precís moment alguns missatges poden acabar sense ser resposts.

Fins avui, WhatsApp, l'aplicació més utilitzada a Catalunya, només mostrava les notificacions dels missatges no llegits, és a dir, que un cop s'entrava al xat i es donava per llegit i la notificació desapareixia tot i que no s'hagués respost.

Per solucionar aquesta situació, des de WhatsApp estan provant una nova funció que permet activar un recordatori per a qualsevol notificació. És a dir, se li podrà demanar a l'aplicació que avisi més tard sobre l'existència del missatge sense contestar.

Com activar el recordatori?

Segons s'informa des de WeBetaInfo, utilitzar aquesta opció serà bastant senzill, ja que només s'haurà de mantenir premut el missatge que es vol un nou avís i seleccionar l'opció de "recordar". Després apareixerà l'opció de la tria sobre el moment en què es vol que WhatsApp recordi el missatge: 2, 8 o 24 hores o, fins i tot, hora i data exacte.

Un cop arribi el moment en què l'aplicació recordi la notificació, simplement el so o la vibració ens avisarà sobre l'arribada d'un missatge, però serà un simple recordatori. Si el missatge és text, una imatge o un vídeo permetrà la previsualitza del contingut. A més en cas d'utilitzar globus o el símbol de la campaneta que apareix en el logo quan s'és a la pantalla d'inici, també apareixerà, és a dir, el comportament serà idèntic com si fos un nou missatge. Per altra banda, aquest recordatori seran privats i l'emissor del missatge no sabrà que s'ha activat aquesta opció.

Per ara, aquesta funció només estarà disponible per als usuaris que tinguin instal·lada la versió 2.25.21.14 de WhatsApp per Android, però s'espera que arribi una pròxima actualització, com també amb el temps arribi aquesta opció als dispositius iOS.