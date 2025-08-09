És possible que t'atenguin en català a Barcelona?: el repte de dues noies que s'ha fet viral

Mantenir el català tot un dia a Barcelona ja és una tasca complicada, però fer-ho quan demanes en bars o restaurants de la ciutat és un repte en què es barregen la llengua, la gentrificació dels espais i el turisme massiu i la gent nouvinguda que treballa a aquests establiments.
Tot i això, i per tal de reforçar l'ús de la llengua, la llei de política lingüística garanteix el dret a ser atès en català en qualsevol establiment o servei a Catalunya. Però a la pràctica, açò presenta diverses dificultats que comencen en els mecanismes de control, formació i sanció i acaben en la mateixa gent que tria parlar o no el català al bar o restaurant on treballa.
Aquesta situació és la que han demostrat dues noies en un vídeo al perfil d'Instagram @sos.català, que defensa i promou l'ús del català a xarxes i a la vida quotidiana. Les dues xiques es proposen com a repte "ser ateses en català a Barcelona", comencen dient al vídeo.
Les dificultats que es troben
El seu repte se centra a aconseguir trobar un bar on les puguin atendre en català, és a dir, que quan demanen en aquesta llengua siguin respostes en la mateixa.
Les dues noies fan preguntes com "teniu batut de maduixa", "teniu suc de préssec" o "teniu entrepà de pernil dolç o de pollastre". En la majoria de casos que surten al vídeo, els treballadors no entenen algunes de les paraules com “batut” o “entrepà” i els responen en castellà.
El repte acaba quan, "després de tot el matí trobant un lloc on ens atenguin en català", arriben a un establiment en què el treballador els respon en aquesta llengua i les entén tota la comanda.
Les reaccions al vídeo
“El més trist és que no estem demanant res extravagant. Parlem la llengua del país i no ens entenen. És com si parléssim una llengua que no tingués res a veure amb Catalunya”, diu una de les protagonistes al vídeo.
El vídeo s’ha omplert de comentaris sobre aquesta situació i molts usuaris expressen indignació o frustració, encara que molts altres rebutgen el vídeo i el contingut.