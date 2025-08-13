13 de agost de 2025

Saiko actuarà al Palau Sant Jordi per presentar el seu nou àlbum «Natsukashii Yoru»

Les entrades del concert s'han posat a la venda aquest dimecres

Publicat el 13 d’agost de 2025 a les 16:28

El cantant Saiko – nom artístic de Miguel Cantos – actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 11 d'octubre per presentar el seu nou àlbum "Natsukashii Yoru", un conjunt de nou cançons que representen una reivindicació de la "nostàlgia nocturna i el poder dels records".

El significat del títol de l'àlbum es tradueix del japonès com a "nostàlgia nocturna". Dins d'aquest, l'artista ha col·laborat amb altres destacats del gènere urbà com Omar Courtz, Leire Martínez, Ángeles Toledano i Yapi.

L'artista forma part dels noms més importants del gènere urbà espanyol, conegut pels seus anteriors treballs i també per col·laborar amb músics com Feid, J Balvin o Mora. La nova gira passarà per diversos recintes de l'Estat, entre els quals es troba la capital catalana.

Les entrades s'han posat a la venda aquest dimecres i el preu varia des dels 37 € a la grada, fins als 90 € davant de l'escenari. 

 

