Zara elimina les fotos de dues models amb «una primesa poc saludable»

Zara retira dos anuncis de la seva pàgina web al Regne Unit per un comunicat de l'organisme britànic regulador de publicitat, Advertising Standards Authority (ASA), en què es qualifica les fotos dels anuncis com a "irresponsables" perquè les models tenen una "primesa poc saludable".
Així ho ha dictaminat l'organisme britànic, que va examinar quatre imatges de publicitat de l'empresa de roba d'Inditex en què surten dos models. De totes assenyalen que la postura i l'estilisme escollit són els factors que afecten la visió general de l'estat de les models i, en alguns casos, els fa ressaltar la clavícula, que "sobresortia" en les dues fotografies retirades. Tot i que, reconeixen, que en dues de les quatre imatges analitzades els cossos de les models pareixen proporcional al seu pes i no semblen "demacrades".
La postura i l'estilisme escollit
La roba ampla i la il·luminació de les composicions també feien l'efecte que els braços, les cames i l'espatlla de les models eren "notablement prims" i, per tant, el resultat era que els cossos de les models semblaven "exageradament prims". Zara va argumentar que van contractar les models seguint les recomanacions d'un informe oficial sobre salut en la indústria de la moda, el "Fashioning a Healthy Future", de Model Health Inquiry del Regne Unit.
De fet, la multinacional de roba va indicar que totes dues tenen un certificat mèdic que acredita que estan bé de salut per part de metges amb experiència en trastorns de la conducta alimentària. Tot i això, el regulador britànic considera que els anuncis vulneraven les seves normes en matèria de publicitat, concretament la que estableix que tota comunicació ha de ser "responsable envers els consumidors i la societat".