Així troba aquest paracaigudista el seu mòbil després que li caigués des de l'aire

Per surrealista que paregui, hi ha vegades que la sort juga bones passades. Aquest és el cas d'aquest paracaigudista que, mentre volava per l'aire, li va caure al mòbil des de 5.000 peus d'altura i, sorprenentment, el recupera intacte.
Així ho explica Pau, un aficionat al paracaigudisme i creador de contingut a xarxes, al seu vídeo de TikTok, on mostra el petit accident que va tenir fa uns dies amb el mòbil i com el va recuperar.
@pau.ramis
Lo mas random de mi vida
♬ sonido original - pau.ramis
En el vídeo el jove mostra des del moment en què si li cau el mòbil fins que el recupera. El dispositiu li surt de la butxaca mentre està en l'aire i cau en una zona de camp. Pau identifica quina zona és gràcies a una aplicació de localització que tenen els iPhones i, quan baixa del paracaigudes, va junt amb el seu company a buscar-lo.
Una vegada es troben en la zona que indica l'aplicació, activa el so d'emergència per facilitar la ubicació del mòbil, ja que la zona és de camp i està plena d'herbes altes i seques. Quan per fi el troben, qualsevol podria pensar que cap mòbil sobreviuria a una caiguda des de 5.000 peus d'altura, però per a sorpresa de tots, el dispositiu estava en perfecte estat i funcionava perfectament.
"No li ha passat res, està impecable, no m'ho puc creure", diu sorprès al vídeo. Molta gent als comentaris va dubtar que açò fora possible, però un usuari explicava que, segons la física, allò era possible perquè va caure en un terreny tou i sobre matolls que van amortir l'impacte.