Es viralitza un vídeo de María Pombo sobre llibres: «Hi ha gent a la qual no li agrada llegir i no passa res»

María Pombo és una influenciadora que sempre ha estat al centre de les polèmiques a les xarxes socials a causa del seu estil de vida i dels seus comentaris o respostes a xarxes. El seu contingut és, bàsicament, de lifestyle, és a dir, mostra el que fa en el seu dia a dia, en resum, com és la seva vida. A TikTok compta amb més de 696.000 seguidors i més de 30 milions m'agrades.
En un dels seus últims vídeos en aquesta xarxa social, la influenciadora mostra com munta una prestatgeria als seus seguidors on col·loca uns pocs llibres de decoració i alguns objectes. Aquest vídeo es va viralitzar pels comentaris que va rebre que acusaven Pombo de no llegir gaire i d'utilitzar els llibres com a decoració per a una prestatgeria.
"La llibreria és preciosíssima. Però si estigués plena de llibres que s'han llegit ho seria molt més. Ara només veig andròmines", li comenten al vídeo. Arran d'aquest comentari la influenciadora fa un altre vídeo contestant que ha generat polèmica per les seves paraules. "Crec que cal començar a superar que hi ha gent a la qual no li agrada llegir. I damunt no sou millors perquè us agradi llegir", diu Pombo al vídeo.
@mariapombo Respuesta a @ynmabp ♬ [Raw recording] Record playback noise 01 (3 minutes) - Icy Light
"Tots hem hagut de provar el fet de llegir un llibre. Hi hagi gent que li agrada i hi hagi gent que no", sosté Pombo al vídeo que dura més de tres minuts en què, a més, aprofita per mostrar pausadament la decoració de llibres i objectes que té a la seva prestatgeria i els explica un a un.
"Llegeixo coses, sí, perquè m'interessa aquest tema en específic, però no m'agafo un llibre i em llegeixo una història en el meu llit i no passa res. Cal superar-ho. No a tothom li agrada llegir", diu Pombo al vídeo que ha tornat a rebre comentaris negatius sobre la seva opinió.