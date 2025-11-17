La creació de contingut en català creix un 26%: dades d'un sector en auge

El sector de la creació de contingut en català continua expandint-se i consolida la seva presència al món digital. Aquest 2025 hi ha 1.217 projectes de contingut en català, dels quals 1.150 estan actius. Una trentena de les iniciatives han arrencat al llarg d'aquest any. L’activitat dels influenciadors ha augmentat un 26% en un any, amb més publicacions i les visualitzacions s'han disparat un 42,4% fins als 1.778 milions, a xarxes socials com Instagram i TikTok. Són dades d’Accent Obert presentades aquest dissabte a la tercera edició de L'Aferrada, la trobada de creadors de contingut en català celebrada a Palma. "Estem en un bon moment", apunten els experts i organitzadors en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
En concret, l'activitat dels creadors de tots els territoris de parla catalana ha crescut de manera notable en els darrers mesos: entre gener i octubre de 2025 s’han registrat 115.800 publicacions, una xifra que suposa aquest 26% més que el mateix període de 2024. Com dèiem, les visualitzacions també han augmentat fins als 1.778 milions, un increment del 42,4%. Segons les mateixes dades, els projectes es concentren sobretot a Catalunya (87%), mentre que el País Valencià i les Illes Balears acumulen el 8,5% i el 2,8%, respectivament. Malgrat tot, les publicacions de creadors balears han augmentat un 73% i les visualitzacions s’han duplicat. Les visualitzacions dels creadors valencians també han crescut un 51%, encara que no gaudeixin de la velocitat dels altres territoris.
La presència en plataformes és clarament desigual: Instagram és la més utilitzada (91% dels projectes), seguida de TikTok (69%) i YouTube (51%). Pel que fa als àmbits temàtics, estil de vida és el sector més nombrós (21,2%), seguit de societat (9,7%), humor (9%), educació (5,9%), esports (5,7%) i literatura (5,7%). Ara bé, la majoria de perfils analitzats (62,1%) són emergents, amb entre 1.000 i 5.000 seguidors, mentre que només un 7,3% dels projectes superen els 50.000 seguidors. "Això vol dir que tot just el sector encara està per explotar i que cal professionalitzar-lo, ja que són creadors amb molt potencial que poden respondre a les necessitats del mercat", afirmava Sergi Céspedes, gestor de projectes d’Accent Obert i encarregat de presentar l'anàlisi a la trobada.
Una trobada d'influencers catalans
Amb la voluntat de professionalitzar el sector -un concepte que fa anys que intenta consolidar-se a Catalunya-, els influenciadors han assistit aquest matí a un conjunt de ponències centrades en diferents aspectes del sector digital. La trobada va comptar amb representació institucional dels diversos governs autonòmics implicats: Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports del govern balear, i Roger Serra, director de director general de Política Lingüística en els àmbits tecnològic i audiovisual del govern català.
A més, la jornada va oferir als influenciadors l’oportunitat d’establir “contactes i intercanviar experiències” amb responsables de plataformes de contingut. Entre els representants hi havia Andrés Palomino, de 3Cat; Gilbert Mundo, de Mediapro Studio-Catalunya; Carmen Cruañas, de Caixaforum+; Esteban Ramon, d’IB3; i Albert Murillo, de Catalunya Ràdio.