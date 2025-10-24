Lamine Yamal escalfa el Clàssic amb Ibai Llanos: «El Reial Madrid roba i plora»

Fa temps que la Kings League és un espai públic de seguretat per als futbolistes de primer nivell. Acostumats a l'escrutini dels micròfons i les càmeres, els esportistes es relaxen i es mostren tal com són en privat. És un dels principals èxits del format de Gerard Piqué, que cada vegada incorpora més personalitats i una de les darreres a pujar al vaixell ha estat Lamine Yamal.
La jove perla del Barça és president d'un dels clubs que hi competeixen, La Capital, i participa en les retransmissions en directe i en els debats amb altres futbolistes i creadors de contingut a internet. En la prèvia de la jornada -el Chup Chup- d'aquest dijous, Lamine Yamal ha escalfat el duel del cap de setmana contra Porcinos d'Ibai Llanos i, de retruc, el Clàssic contra el Reial Madrid.
El jove extrem ha comparat ambdós equips i ha llençat un dard molt directe. "Porcinos és com el Reial Madrid, roben i es queixen", ha reblat com si les declaracions no poguessin arribar als grans mitjans esportius que fa dies que estan enfocats gairebé exclusivament en el Clàssic.
El mateix Llanos se n'ha adonat a l'instant i ha deixat anar: "Ah, que el Madrid roba...". Però Lamine Yamal no se n'ha desdit, sinó que ha insistit en la declaració: "Home, ho sap tothom"
Les reaccions no han trigat a arribar i les editorials dels principals programes esportius a l'Estat s'han dedicat a analitzar les paraules del blaugrana. Tot plegat, com un al·licient més per al primer Clàssic de Xabi Alonso a la banqueta del Reial Madrid, que arriba en un moment en què cap dels dos conjunts està aconseguint la millor versió.