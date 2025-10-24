Detenen un dels últims àrbitres que ha xiulat al Barça a l'Eurolliga per pertinença a una organització criminal

Un dels àrbitres més ben valorats de l'Eurolliga ha estat detingut aquesta setmana dins d'un marc d'una operació policial internacional. Es tracta d'Uros Nikolic, qui va arbitrar el penúltim partit del Barça a la competició europea. Concretament, ha estat detingut a Sèrbia i segons ha informat la televisió nacional RTS, l'àrbitre europeu és sospitós de formar part d'una organització criminal anomenada Vracarci.
Segons ha informat la televisió sèrbia, els agents policials van registrar el seu habitatge de Belgrad i van trobar més de 225.000 euros en efectiu. Així doncs, l'àrbitre, de 40 anys, va ser detingut sota una operació que ha implicat agents de diferents països que vetllen per la seguretat i lluiten contra les xarxes delictives.
L'organització criminal Vracarci és titllada com una de les bandes més perilloses de l'est i dins d'aquest marc operacional es van detenir set persones més i se'ls situa sota sospita d'haver comès dos assassinats i tres intents d'assassinat.
La detenció de Nikolic ha estat una de les notícies més importants del món del bàsquet durant aquesta setmana, ja que es tracta d'un àrbitre molt reconegut en el món de l'arbitratge europeu. Tant és així que va arbitrar un dels partits més importants del Barça i del Reial Madrid. Pel que fa al club català, va arbitrar la final Four del 2021, al qual es va disputar contra el Anadolu Efes que va ser el guanyador. Per altra banda, i més recent, també va arbitrar el Panathinaikos contra el Madrid de la Final Four de 2024 a Berlín.