La Lliga cancel·la el Vila-real - Barça a Miami per la pressió de la resta d'equips

El Vila-reial - Barça de lliga que s'havia de jugar a Miami no sortirà finalment dels Països Catalans i es disputarà a l'Estadi de la Ceràmica. Així ho ha anunciat la Liga aquest dimarts a la nit, després de setmanes de pressió per part de la resta d'equips i el sindicat de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), que denunciaven que el desplaçament del matx adulterava la competició.
Relevent, la promotora del partit, ha cedit i ha decidit cancel·lar el partit a causa de la "incertesa" generada a Espanya. Hauria estat el primer partit de lliga de la història celebrat fora de l'Estat i, tot i que la competició defensa que era una gran oportunitat per expandir-se internacionalment en un mercat en auge com l'estatunidenc, els clubs entenen que corromp la competició perquè el Barça evitaria un partit com a visitant, la qual cosa suposaria un avantatge.
La patronal de clubs ha lamentat "profundament" que el projecte hagi embarrancat. Si bé, la pressió ha estat suficient per obligar el president, Javier Tebas, a cedir, després de les aturades de 15 segons dels equips a l'inici dels partits durant el cap de setmana i les contundents declaracions de diversos dirigents, entrenadors i jugadors.
"La celebració d'un partit oficial fora de les nostres fronteres hauria suposat un pas decisiu en l'expansió global de la nostra competició, reforçant la presència internacional dels clubs, el posicionament dels jugadors i la marca del futbol espanyol en un mercat estratègic com són els Estats Units", ha argumentat la Lliga en el comunicat públic.
Crítiques per totes les bandes
Amb aquest pas enrere, la Lliga no ha posat fi a la polèmica, ja que la manera de comunicar-ho ha fet enfadar molt al Vila-reial. L'equip groguet es va assabentar de la notícia a la mitja part del partit de la Lliga de Campions contra el Manchester City i a través del comunicat públic.
Per això, l'entrenador, Marcelino García Toral, ha denunciat que és una "falta de respecte" i ha mostrat el seu descontentament al respecte. Al seu torn, el Barça encara no s'ha pronunciat.