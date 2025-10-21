Laporta es posiciona sobre el conflicte amb Israel: «Pau, diàleg i convivència»

El president del Barça, Joan Laporta, ha estat defensat que el posicionament del club pel que fa als partits contra equips russos i israelians és el del treball per a la "pau, el diàleg i la convivència". Aquest dimarts, durant el fòrum World in Progress organitzat per Prisa, s'ha posicionat sobre la guerra a Ucraïna i a Gaza i ha reivindicat el paper de les institucions esportives en la política.
Laporta ha assegurat que la geopolítica i la política sempre han estat importants en el món del futbol i ha reivindicat que aquest esport ajuda a fer ponts i enteses entre cultures i persones. Així mateix, el dirigent blaugrana ha defensat que el Barça té una sensibilitat especial i que no es pot dirigir com una empresa.
A més, ha fet una crida a la pau i ha recalcat que el club té un compromís amb els drets humans, els valors democràtics, la pau i la tolerància. Com a exemple d'aquest Més que un club, Laporta ha recordat que el Barça va ser el primer a enviar un missatge al món quan va dur el patrocini UNICEF durant el seu primer mandat.
El president del Barça també li han preguntat què pensa sobre la presència la setmana passada del president de la FIFA, Gianni Infantino, a Egipte a l'acord sobre l'alto el foc a Gaza. "Sé que hi ha amistat amb Trump" ha assegurat, tot i que ha afirmat que el va sorprendre veure'l allà. També ha destacat que aquest fet mostra la importància que té el futbol al món i ha passat de puntetes sobre el paper dels Estats Units, fent broma de l'eslògan de Donald Trump: "Estan fent un Make America Great Again amb el mundial de futbol de 2026".
Arran de les protestes dels equips de futbol de primera divisió sobre el partit a Miami, Laporta ha reafirmat la seva posició que es jugui el partit a la ciutat estatunidenca. En aquest sentit, ha considerat que serà una alegria per als fans de la zona i es podrà promocionar la imatge del club a Amèrica. Per acabar d'arrodonir la jornada, el president del Barça ha justificat les botifarres de Flick d'aquest dissabte contra el Girona i ha mencionat que la relació amb el Reial Madrid continua sent de respecte i concòrdia institucional.