L'assemblea del Barça aprova per àmplia majoria el balanç econòmic de la temporada passada

Durant aquest diumenge es du a terme l'Assemblea de Compromissaris del FC Barcelona i ja s'ha aprovat un dels dos punts més importants del dia: l'aprovació del balanç econòmic de l'exercici de la temporada passada 24/25. Per altra banda, un dels punts determinants que la junta de Joan Laporta busca tirar endavant és el pressupost per a l'exercici 2025-26.
El primer punt ja està al sac. El passat tancament de l'exercici econòmic va acabar amb unes pèrdues de 17 milions, a causa de la reavaluació de Barça Produccions (178 milions), la venda de 475 seients vip durant 30 anys per un valor de 70 milions i la sanció de l'entitat europea, UEFA, de 15 milions per culpa del fair play financer.
Aprovat per una àmplia majoria, tot i les pèrdues
L'exercici ha estat aprovat per una àmplia majoria: 412 vots a favor, 83 en contra i 31 en blanc. El vot ha estat telemàtic com s'ha fet des de la Covid, i l'assemblea es pot seguir a través del canal de YouTube oficial del club, sigui a través de l'aplicació o del web del FC Barcelona.
Les xifres, valorades com a resultat final, no són bones: 17 milions de pèrdues. El tresorer del club Ferran Olivé ha expressat que "la part menys positiva és el resultat final, però és un fet conjuntural". "Podríem haver pensat en el nostre mandat, però hem decidit fer l'estadi. Si haguéssim seguit en el Camp Nou no tindríem aquesta situació, tindríem 250 milions, però un cop l'estadi estigui operatiu, seran uns 400 milions", ha explicat Olivé.
La massa salarial, sota control
Durant la primera part de l'assemblea també s'ha mostrat l'evolució del cost esportiu dels últims cinc anys i s'ha explicat que el Barça se situarà dins dels cànons que marca la UEFA: la massa salarial suposa el 53% dels ingressos. La quantitat de diners que es pretén ingressar amb l'explotació, sense comptar amb els drets televisius és superior a la del curs passat que es va situar en els 994 milions d'euros.
Un dels moments més importants de l'assemblea és quan els compromissaris diuen la seva, i entre ells avui hi era un dels expresidents del Barça, Joan Gaspart. Aquest ha volgut intervenir en el torn de preguntes amb una afirmació amb la qual ha lloat la tasca que fa l'auditoria externa i ha explicitat que dona suport als números de la passada temporada. "Els que estem a favor no som pilotes, som barcelonistes. Però els que no estan a favor, també són barcelonistes. Jo em limito a valorar l’auditoria externa. Els auditors no han fet cap salvetat i fan un informe favorable. No són uns pilotes, són auditors. En aquest punt, la meva opinió és que els auditors expliquen els números amb molta claredat, ells donen l’okei als números i jo també", ha dit.
Així mateix, una de les preguntes més destacades, ha estat d'un soci que ha qüestionat l'augment del preu de l'abonament en un 30%. Per aquesta pregunta, Elena Fort ha respost que no hi ha hagut una pujada del 30%, ja que "no es pot comparar el preu amb Montjuïc. És evident que, respecte a Montjuïc, hi ha un augment, però els passis s’han d’aplicar a l’Spotify Camp Nou, i no es poden comparar amb els preus de Montjuïc, sinó amb els del Camp Nou", ha justificat.
Més tard, un cop superada l'estona per dinar, es reprendrà l'assemblea per votar el segon punt més important del dia: els pressupostos per la temporada 2025-26.