Una assemblea del Barça en clima preelectoral: com l'afronta la junta de Laporta?

Joan Laporta i la seva junta es posen davant dels socis. L'assemblea d'aquest diumenge -abans presencial i virtual des de la covid- és el moment de l'any en què el president es dirigeix als compromissaris per fer una valoració de la situació del club i exposar els números de la temporada passada i de la la vinent. La cita està marcada per la incògnita del retorn al Camp Nou -el Barça ja té la llicència per tornar-hi, però continuarà a Montjuïc- i la situació econòmica del club. Tot i que són dues carpetes espinoses que poden posar en dubte la seva gestió, la recuperació del primer equip masculí i la consolidació del femení fan que l'oposició parteixi de més a baix de cara a les eleccions del 2026.
El sidral del Camp Nou
L'assemblea començarà amb un discurs de Laporta, que, per tant, podrà orientar el relat. Discursos a banda, la urgència passa pel Camp Nou. La data de retorn continua sent un misteri. I fa un parell de setmanes el club va fer oficial un canvi de plans. Treballa amb l’objectiu de tornar un cop obtinguda la llicència corresponent a la fase 1B (Tribuna, Gol i Lateral), que ampliarà l’aforament fins als 45.000 espectadors. Inicialment, la idea era reobrir amb la fase 1A (Tribuna i Gol) -que permetia una ocupació de 27.000 assistents.
Amb tot, el club va començar la temporada assegurant que es tornaria al Trofeu Joan Gamper, després es va especular amb un retorn al setembre, i ara, amb el bon funcionament -en l'àmbit d'ingressos- de Montjuïc, el club es podria plantejar tornar a principis de 2026. L'assemblea és un moment idoni per Laporta per a posar llum. De fet, el punt vuit de l'ordre del dia es titula així: "Espai Barça. Situació actual i pròximes mesures".
La jornada conclourà amb el torn obert d'intervencions dels socis, i aquí és possible que surti el nom de Limak. Tal com va fer avançar el Que t'hi Jugues de SER Catalunya, la constructora turca, responsable de les obres del Camp Nou, va ser la pitjor valorada per l'equip tècnic en un informe encarregat pel Barça. Ara bé, Limak prometia uns terminis més ràpids que les seves competidores i això va fer que el club es decantés per contractar-la. El seu calendari, però, assegurava tenir l'estadi llest el novembre de 2024, i per tant ja porta quasi un any de retard. El Barça al·lega que els motius del retard són aliens a la companyia i apunta a la falta de material o a la impossibilitat de treballar els set dies de la setmana i les vint-i-quatre hores del dia.
Situació econòmica
El segon i el tercer punt de l'assemblea serviran per explicar i valorar l'exercici econòmic de la temporada passada i la previsió de l'actual. A primers d'octubre, el Barça va fer públics els comptes de la temporada passada: uns ingressos ordinaris de 994 milions d’euros, però un resultat final de 17 milions de pèrdues. Aquí hi ha el punt de fricció. La junta de Laporta justifica el deute en què és víctima de l'herència de l'administració Bartomeu -a qui ja van denunciar per suposades comissions il·legals- i assegura que els resultats econòmics d'enguany "consoliden la recuperació econòmica i l’eficiència operativa de totes les àrees". Però l'oposició -Víctor Font i Marc Ciria- l'acusa de gestionar erròniament el club, venent patrimoni per resoldre els entrebancs del dia a dia.
De cara al curs actual, el club preveu un pressupost d’ingressos ordinaris de 1.075 milions d’euros, impulsat per la tornada progressiva a l’Spotify Camp Nou. Aquesta tornada permetrà incrementar els ingressos d’Estadi en uns 50 milions d’euros addicionals, a l'espera de saber-ne la data exacta. El club fonamenta el creixement econòmic en la continuïtat de la tendència positiva en patrocinis i un nou rècord de facturació en marxandatge. A banda, l'alt percentatge de turistes que van al camp, també genera un plus d'ingressos al club. La temporada passada es va aconseguir reduir el deute en 90 milions, deixant-lo en 469 milions d’euros, però Laporta acumula 230 milions de pèrdues en els quatre exercicis del seu mandat, una xifra que no ha fet que la majoria qüestioni la seva vàlua com a president.
Un paper difícil per l'oposició
El calendari estatutari del club marca que les pròximes eleccions han de ser el 2026. Ara bé, la data exacta la decideix la junta en vigor, que té a les seves mans decidir si les convoca a l'abril -abans que es decideixin els títols- o més a prop de l'estiu -amb la temporada ja finalitzada-. Amb els comicis a un any vista, els candidats de l'oposició comencen a moure's. Tot i això, la pilota mana, i el cert és que Laporta va arribar el 2021 amb un Barça en crisi, i tot i que va incomplir la promesa de renovar Messi, en quatre anys ha tornat a posar l'equip a l'altura dels millors d'Europa. Víctor Font, principal competidor -va aconseguir un 29,99% a les eleccions de 2021- ha perdut pistonada pel bon rendiment de l'equip. Ara, Font se centra a criticar el model social del club, mostrant-se contrari al percentatge de turistes que van al camp, la desaparició de la grada d'animació, el preu dels abonaments o la baixada dels pressupostos de les seccions.
L'altre nom que ha guanyat força en els darrers dies és el de Marc Ciria. Ha tirat endavant una recollida de signatures per aturar la possible venda d'un 49,9% de Barça Licesing & Merchandising (BLM), l'empresa que gestiona l'explotació comercial dels productes del Barça fora de Nike. Tot i assegurar que va recollir més de 3.000 signatures, el club només en va comptabilitzar 1.867 com a correctes, menys del mínim requerit. I, per tant, la proposta no es valorarà a l'assemblea de diumenge.
En conversa amb Nació, Ciria defineix BLM com "la Masia comercial del club, perquè es vincula amb els orígens i genera ingressos", i tem que la junta actual o la vinent "quan pateixi, recorri a la mesura fàcil i ho vengui". L'empresa està valorada en 600 milions i la venda del 49% eixugaria el deute del club, però Ciria considera que "a llarg termini pot generar més ingressos que qualsevol patrocinador". Amb tot, reflexiona que els requisits del club per presentar un punt a l'assemblea són "inviables" i destaca que la recollida de firmes va ser "honesta, transparent i professional". Conclou que "la dificultat del procés" l'ha motivat moltíssim. Tant, que no descarta presentar-se com a candidat a les pròximes eleccions. Se sumaria als ja confirmats, com Víctor Font, Xavier Vilajoana -exmembre de la junta de Bartomeu- o Joan Camprubí. Tots ells amb la difícil tasca de fer ombra a Laporta.