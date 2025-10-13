Més llenya al foc del nou Spotify Camp Nou: Limak va ser la constructora amb menys nota de l'equip tècnic

La del retorn al Spotify Camp Nou és una història que sembla interminable, i a la que se li van sumant nous capítols inesperats. Un dels actors principals és Limak, la constructora turca responsable de les obres i que acumula quasi un any de retard respecte al calendari previst inicialment. Doncs a banda, l’equip tècnic de l’Espai Barça, en un informe encarregat pel club, li va donar la pitjor puntuació de totes les constructores candidates a fer l’obra. Tot i això, el club va prioritzar altres criteris i li va acabar adjudicant el projecte. Així ho ha avançat el Que t'hi jugues de SER Catalunya.
L'equip tècnic estava format per enginyers, arquitectes, planificadors, dissenyadors i financers, i, per encàrrec del Barça, va presentar un informe el 28 de desembre de 2022 valorant els projectes de les cinc empreses candidates a fer les obres del Camp Nou. En aquest informe, Limak era la pitjor valorada. Tot i això, la direcció de l'Espai Barça va considerar l'informe "no vinculant" i va prioritzar altres criteris per augmentar la nota a la constructora turca i passar-la a la primera posició. Limak va passar de tenir menys de 50 punts a obtenir-ne un total de 74, pels 58 de Ferrovial i els 40 d’FCC, les altres empreses finalistes. La versió del club sobre aquesta informació és que la valoració dels tècnics "no era vinculant", sinó de "caràcter consultiu".
La decisió final la van prendre entre el director de l’Oficina Tècnica, Lluís Moya, i el director de l’Espai Barça, Joan Sentelles. Ambdós van considerar que els terminis d'obra de Limak, que era l'empresa que assegurava poder enllestir-les més ràpid, era crucial. I això va fer que la seva puntuació augmentés. Limak planificava una tornada el novembre de 2024 amb 60.000 espectadors, un termini que ja ha incomplert. A l'informe, el termini li passava factura, perquè incapaç de justificar-lo, i aquest va ser un dels motius va fer que es valorés el seu projecte amb la pitjor nota. La resta de competidores tenien prevista una durada més llarga de les obres.
Per exemple, la segona empresa més ben valorada, Ferrovial, va fer dues propostes. D'una banda, fer dues temporades a Montjuïc, acabar la coberta l'estiu del 2026 i tenir enllestit el camp el juny de 2027. L'altra, fer una temporada fora, tornar el novembre de 2024, enllestir la coberta l'estiu de 2025 i acabar el projecte el juliol de 2026. Aquesta proposta, però, suposava uns 200 milions d'euros de desviació. Un altre cas és el de la UTE amb Comsa, responsable de les remodelacions del RCDE Stadium o el Cívitas Metropolitano. El pla era jugar dues temporades a Montjuïc, sense retorn al Camp Nou, i amb la finalització del projecte el juliol de 2026.
Un altre motiu que va fer que Limak tingués la pitjor nota de l'informe va ser el pressupost inicial del projecte. La constructora turca demanava 200 milions d'euros per començar les obres, una xifra molt superior als 12 milions que requerien les altres empreses.
Canvi de plans en la reobertura
Fa una setmana el Barça va anunciar l'enèsim gir de guió en el retorn al Camp Nou. Després d'especular amb una possible tornada en el derbi català del Girona del pròxim 18 d'octubre, el club ho va descartar. I no tan sols això, va anunciar un canvi rellevant en el pla de tornada. Treballarà amb l’objectiu de tornar a l’Spotify Camp Nou un cop obtinguda la llicència corresponent a la fase 1B (Tribuna, Gol i Lateral), que ampliarà l’aforament fins als 45.000 espectadors.
Aquesta idea xoca amb la que tenia el Barça en els darrers mesos, reobrir amb la fase 1A (Tribuna i Gol) -que permetria una ocupació de fins a 27.000 assistents. El Barça justifica la decisió en què "l’aforament de l’Estadi Olímpic Lluís Companys -reacondicionat pel Club- permet generar uns ingressos superiors i compensar així els obtinguts en els partits disputats anteriorment a l’Estadi Johan Cruyff".