El Barça publica imatges inèdites i emotives de l'Spotify Camp Nou

Noves imatges del Camp Nou. Mentre en l'àmbit institucional el Barça segueix negociant amb l'Ajuntament quan podrà tornar a l'estadi i fa números de si li surt rendible allargar l'estada a Montjuïc, en l'àmbit comunicatiu el club ha publicat un vídeo a xarxes amb imatges inèdites del camp.
El vídeo està gravat de nit. I ensenya una part important de l'estadi que s'ha passat una mica per alt durant tot el procés de les obres: el seu interior. Així, es poden veure alguns accessos a la primera i la segona graderia pràcticament acabats i en bon estat, si bé és cert que encara hi ha feina per fer en algunes escales. Una de les parts on l'Ajuntament va detectar "deficiències".
La segona part del vídeo se centra en les localitats i la gespa. S'observa que les localitats de la primera i la segona graderia estan col·locades. Al vídeo no hi apareix la tercera graderia, part final de l'obra, tot i que no ha d'estar acabada pel retorn.
Pel que fa a la gespa, ja està posada. Encara que falta pintar-hi les línies del camp. Al vídeo també hi surten les porteries i les banquetes, tot i que aquestes tapades amb una lona. El vídeo, gravat de nit, també serveix per comprovar que gran part de la instal·lació de llum del Camp Nou ja està posada.
Canvi de plans
Fa una setmana el Barça va anunciar l'enèsim gir de guió en el retorn al Camp Nou. Després d'especular amb una possible tornada en el derbi català del Girona del pròxim 18 d'octubre, el club ho va descartar. I no tan sols això, va anunciar un canvi rellevant en el pla de tornada. Treballarà amb l’objectiu de tornar a l’Spotify Camp Nou un cop obtinguda la llicència corresponent a la fase 1B (Tribuna, Gol i Lateral), que ampliarà l’aforament fins als 45.000 espectadors.
Aquesta idea xoca amb la que tenia el Barça en els darrers mesos, reobrir amb la fase 1A (Tribuna i Gol) -que permetria una ocupació de fins a 27.000 assistents. El Barça justifica la decisió en què "l’aforament de l’Estadi Olímpic Lluís Companys -reacondicionat pel Club- permet generar uns ingressos superiors i compensar així els obtinguts en els partits disputats anteriorment a l’Estadi Johan Cruyff".
L'Ajuntament hi veu deficiències
Cal recordar que a finals de setembre, l'Ajuntament va denegar la Llicència de Primera Ocupació de l'estadi perquè detectava diverses "deficiències de seguretat". El cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, va detallar algunes de les principals deficiències o irregularitats greus, com alguns recorreguts d'evacuació massa estrets o interromputs per tanques d'obres, algunes baranes no prou segures, deficiències en la senyalització d'emergències, escales mal acabades o la impossibilitat dels vehicles d'emergències de donar la volta completa a l'estadi. Massagué va remarcar que els seus equips treballen amb el màxim "rigor" possible.