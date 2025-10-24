Una professora de la UAB pregunta per l'«Espanyol de Cornellà» en un examen

Rebombori a les xarxes per la manera de referir-se a l'Espanyol per part d'una professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La docent va preguntar en un test d'actualitat sobre qui presidia el club perico: la resposta correcta de les que s'oferia és Alan Pace, el nou propietari del club, però el focus s'ha centrat en l'enunciat.
Concretament, es tracta d'un dels exàmens que es fan durant el grau de periodisme en els quals es valora si l'estudiant està a l'ordre del dia. En aquest cas, Carme Ferré, professora de Gèneres d'Opinió i amb un llarg recorregut acadèmic a la Universitat, va decidir preguntar en un format en què s'ha de completar la frase amb una de les quatre opcions que es mostren. "El president del club de futbol Espanyol de Cornellà és: a) Chyanyeng Chen, b) Alan Bates, c) Josep M. Sainz de Gortari, d) Alan Pace", apareixia de manera textual a l'examen.
Disparitat d'opinions
La pregunta va sortir a la llum després que un d'estudiant de periodisme de la UAB denúncies a través de les xarxes socials l'aparició d'aquesta en un examen. El tuit s'ha viralitzat i una suma de pericos, espanyolistes i llibertaris contraris a la universitat pública han carregat contra la UAB, la professora i el "periodisme". També, per altra banda, han aparegut una gran quantitat d'usuaris deixant comentaris que defensen el prisma amb el qual s'ha escrit la pregunta, alguns més imparcials i d'altres més punxants: "El camp de l'Espanyol és a Cornellà, així que no és ni una burla ni tampoc és per indignar-se".
La professora Ferré va respondre el tuit de l'estudiant assegurant que al següent test preguntarà sobre el Barça i el rector de la UAB, Javier Lafuente, va trucar al club blanc-i-blau per demanar disculpes, segons ha informat RAC1.