L'americà que es fascina pels pronoms febles: «Si creus que el català és com el castellà, és que no en saps prou»

Sovint els catalans estem acostumats al fet que es menyspreï, es ridiculitzi o s'ignori la nostra llengua, però també molts altres cops hi ha gent que mostra la seva fascinació i estima per la llengua, la cultura i el territori. Aquest darrer cas ha estat més per tirar floretes que per tirar-lo per terra: Griffin és un jove americà que, segons ell explica, "estima les llengües" i ha fet un vídeo on explica com d'estrany i a la vegada fascinant és el català, el qual acumula més de 270 mil reproduccions, en menys de 24 hores.
El nom del perfil de TikTok on ha penjat el vídeo es diu @wordatwork, un usuari que acumula 230 mil seguidors i més de cent vídeos parlant d'alguna cosa relacionada amb les llengües. A la descripció del seu perfil deixa ben clar sobre què es tracta: "Les llengües són poder".
"L'idioma romànic més guai"
El vídeo comença amb un toc d'humor i de realitat respecte al que molta gent estrangera es qüestiona. Apareixen dos nois xerrant i un li explica a l'altre que s'està plantejant aprendre català, quan el segon noi de manera sorpresa es qüestiona: "Però no és bàsicament el mateix que el castellà?", i apareix el creador de contingut Griffin i respon amb un contundent "no".
En aquest moment és quan Griffin comença a exposar tots els detalls i virtuts del català: "Probablement és l'idioma romànic més guai", comença dient. Seguidament etziba: "Si creus que el català és com el castellà és que no saps prou català".
En primer lloc, mostra un mapa dels països catalans i explica que a tot el territori es parla català tot i que hi ha zones com les Balears i el País Valencià que parlen el seu propi dialecte del català. Així mateix, també s'endinsa en la matèria i exposa com depenent de si et trobes més a l'est o a l'oest la fonètica canvia destacament: "Mentre que els de l'oest solen parlar com escriuen, els de l'est redueixen l'expressió de les vocals", detalla.
Fascinació pel "hi"
Malgrat mostrar-se fascinat per tot el que va explicant, detalla que el que realment fa situar el català com la llengua romànica més bonica no són ni l'ortografia, ni els grups consonàntics, sinó en la gramàtica i concretament en els pronoms febles.
Explica que és molt habitual l'ús dels pronoms en les llengües romàniques com el castellà o el francès, però el pronom "hi" li encanta: "Pot substituir tantes coses...", diu. Griffin fa el paral·lelisme amb la frase "M'hi recomanaren", la qual la compara en com seria en castellà i en francès (Me lo recomendaron a él / Ils m'ont recommandé a lui) i demostra la capacitat de síntesi i mostra la quantitat de pronoms que hi ha en la llengua catalana.
El vídeo acaba amb el mateix protagonista reconeixent que està aprenent català i que segurament se li ha escapat algun matís, però ben segur que amb aquesta actitud i estima per les llengües, i en aquest cas la catalana, arribarà un moment en què no se li escapi res.