Descobrim quina és la cançó preferida dels catalans al Vespreig Mediterrani

El creador de contingut Alberto Gadel s’ha desplaçat fins a Palamós, coincidint amb el festival Vespreig Mediterrani, per posar a prova els gustos musicals dels assistents. S’ha infiltrat entre el públic per descobrir quina és la cançó preferida dels catalans, i la resposta ha estat unànime: La gent que estimo, d’Oques Grasses. La melodia del grup osonenc continua captivant el públic, convertint-se en un himne que tothom coneix.
En una segona ronda de preguntes, l’influencer ha proposat un duel ben curiós: què preferirien tenir com a despertador, Volcans de Buhos o La Marina Sta Morena de Figa Flawas. Tot i que les opinions han estat diverses, la cançó dels Figa Flawas ha estat la més mencionada.
La tercera pregunta de Gadel ha estat un joc d’imaginació: situar alguns artistes catalans dins d’una classe. La Mushka ha estat col·locada majoritàriament “al darrere de tot”, els Figa Flawas, “al mig” o “castigats al davant”, i en Joan Dausà, “a primera fila”. Les respostes, plenes d’humor i naturalitat, han reflectit l’esperit festiu del Vespreig Mediterrani.