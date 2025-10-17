Rosalía, en català a Ràdio Noia: les 10 frases més destacades de l'entrevista que ha sacsejat les xarxes

Aquest dijous, Rosalía ha visitat el pòdcast Ràdio Noia de Primavera Sound. L'artista catalana ha parlat del seu pròxim àlbum del qual encara no tenim nom ni data. Tot i això, de l'entrevista destaquen diverses frases que no han deixat indiferents els seus fans que esperen amb ànsies el nou disc després de 3 anys d'espera del seu últim àlbum, Motomami.
En la xerrada gravada des d'un llit amb la periodista Mar Vallverdú, la Rosalía ha alimentat els seus seguidors amb noves notícies i ràpidament han començat a especular sobre diverses teories com quin serà el nom del seu nou àlbum. Més enllà d'això, s'ha vist una Rosalía molt còmoda amb ganes de parlar sobre la seva carrera i altres aspectes.
Les 10 frases més destacades de Rosalía
Arran del seu nou disc, l'artista ha explicat que aquest nou àlbum l'afronta sense cap mena de por al fracàs i que això li aporta una confiança la qual no havia tingut mai amb qualsevol altre projecte.
- "Hi ha dues maneres de tenir confiança: una es basa en la creença de que tindràs èxit i l'altra en no tenir por al fracàs. Ara, és el primer cop que he fet un disc des del segon lloc"
- "És el primer cop que la confiança em surt de dins a fora"
Els seus seguidors també han ressaltat la seva declaració sobre la seva etapa amb l'amor. La Rosalía s'ha mostrat molt lluny d'estar en una fase d'enamorament.
- "S'ha acabat aquest espai per crushes"
- "Ara mateix sóc single i volcel: celibat voluntari"
- "Si em veieu pel carrer amb algun individu masculí, si us plau, no me l'atribuiu com el meu nòvio"
La Rosalía ha destacat la importància que té Barcelona i el català a la seva vida. Comenta que s'enyora estar aquí i que li satisfà parlar el català, ja que es la seva llengua materna"
- "Em fa realment feliç estar aquí, vinc sempre que puc tot i que és menys del que m'agradaria"
- "Fer una entrevista amb el teu primer idioma és molt xulo realment"
L'artista catalana ha parlat del seu buit al món, qüestionant la importància de lo material i obrint noves portes a diverses formes d'omplir la seva vida.
- "Jo tinc un desig dins meu que sé que aquest món no el pot satisfer"
- "M'he passat tota la vida amb una sensació de buit pensant que alguna cosa material ho podria omplir. Pot ser aquest espai és l'espai de Déu"
- "Els meus referents solen ser irrellevants. Aquells que no et donen el que vols sinó el que necessites"
Caldrà esperar a més anuncis per posar-li data i nom al seu nou projecte, però, amb aquesta entrevista, els fans de la Rosalía han reactivat el seu furor per escoltar-lo i per saber més sobre ella i la seva vida.