Aprendre a cuinar bledes amb patates i rosta de cansalada, un caneló de brandada de bacallà o l'anomenat pollastre de la batalla d'Alamansa. A partir d'ara, aquestes receptes tradicionals de la cuina catalana rural es donaran a conèixer a través de les xarxes amb l'objectiu que el patrimoni no es perdi. És una iniciativa la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, que s'ha presentat aquest dilluns a Cardona. Els autors de les receptes són els propietaris de cases d'agroturisme on encara s'ofereixen aquest tipus de menjars.
La directora de la Confederació, Montserrat Corberó, ha fet valdre que les bases de la cuina d'avantguarda catalana, que gaudeix de gran prestigi internacional, "descansen" en la cuina tradicional. A partir d'aquest dijous i durant 24 setmanes les xarxes acolliran una recepta tradicional catalana feta per un dels propietaris i restauradors d'establiments de turisme i agroturisme de masies de tot Catalunya. Amb l'objectiu que la cuina tradicional que es fa en l'àmbit rural no desaparegui, els cuiners s'han unit en un projecte de difusió que també pretén ser un reconeixement a la cuina de sempre.
La presidenta de Turalcat, Montse Corberó, ha explicat que totes les receptes surten dels cuiners i les cuineres de les masies de turisme rural que formen part d'una tradició familiar, però que pel gran públic poden haver quedat oblidades. Amb el receptari audiovisual en podran disposar, i Corberó afegeix que així podran "recuperar l'interès per tornar-les a repetir i continuar practicant". Segons Corberó, recuperar les receptes també ajuda a posar en valor el producte local, ja que totes es fan amb productes de proximitat. "Contribuïm a donar prestigi, a fer que certes varietats es tornin a cultivar, a posar en valor els agricultors, els cellers i els grangers que produeixen un producte de qualitat al costat de casa", ha destacat.
Una proposta des de les xarxes
Els cuiners han explicat com fan cadascun dels seus plats, des de la crema de poma que elaboren a la Cerdanya, fins a la Coca de Recapte que fan al Vallès i que converteixen en una experiència per fer amb els clients, o un bacallà amb panses que es fa al Bages que prové d'una recepta de l'àvia. Tots destaquen que ho fan amb passió, amb producte de proximitat, i assenyalen que el client que els visita, molts cops repeteix. Fins i tot, hi ha clients que poden arribar a posposar una sortida si veuen que aquell dia no hi haurà el seu plat preferit, ha explicat una de les cuineres.
La xef del restaurant Semproniana de Barcelona, Ada Parellada, ha volgut donar suport als cuiners i ha assistit a l'acte de presentació del receptari a Cardona. Des del seu punt de vista, aquells que primer han de "validar" i "estimar" el patrimoni culinari català són precisament els professionals de la cuina. "Aquí la restauració hi tenim un paper fonamental", ha destacat.
Segons Parellada, la cuina tradicional ha estat "oblidada" durant dècades, fins i tot ha dit que ara és "exòtica" a Barcelona. Però ha destacat que això pot ser també una oportunitat, per a locals i forans, "per intentar trobar aquells establiments que has estat fidels al patrimoni culinari i n'has fet mestria".