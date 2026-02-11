Mor als 28 anys Xisco Quesada després de lluitar contra el càncer i compartir-ho a xarxes

Xisco Quesada, el jove de 28 anys que compartia a través de les xarxes socials la seva lluita contra el càncer de pàncrees, ha mort després de no poder superar una nova recaiguda. Així ho ha confirmat una publicació al seu perfil d'Instagram en què els familiars comuniquen la perduda als més de 300.000 seguidors del mallorquí "pare de dos fills" i demanen "respecte i amor per a la família".
Feia pocs mesos que li havien diagnosticat un càncer de pàncrees amb metàstasi i només 48 hores després va compartir en un vídeo al seu perfil d'Instagram la notícia i una sorpresa: li demanava matrimoni a la seva parella, amb la qual ha tingut dos fills.
Des d’aquell moment, va compartir el seu dia a dia amb el càncer amb total honestedat, mostrant tant els moments més durs com la seva fortalesa i esperança. El jove mallorquí va anar documentant tot el procés a Instagram, inclús va demanar ajuda econòmica per un nou tractament que va començar el gener de 2026 i que li donava l'esperança d'un "retrobament somiat a casa amb la meva família", explica al vídeo en què va anunciar que començaria el nou tractament.
"La meva intenció és costejar els meus tractaments", se sincerava a Instagram, "en cas que sobri o que, per desgràcia, no aconsegueixi superar aquesta malaltia, gran part del sobrant s'invertirà en la recerca del càncer", explicava als seus seguidors.
Durant les darreres setmanes, Xisco havia estat ingressat a la Clínica Universitat de Navarra, després d’haver rebut tractaments previs en diversos centres sanitaris de Mallorca, on residia. En el comunicat, la família ha volgut agrair les mostres de suport rebudes: "Gràcies a totes les persones que l’heu acompanyat en aquest camí".