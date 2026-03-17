Què és l'estafa del «fill en problemes»? El frau que s'escampa arreu de l'Estat

Cada vegada és més habitual rebre missatges sospitosos al mòbil, però n'hi ha un que preocupa especialment les autoritats: l'anomenada estafa del "fill en problemes". Es tracta d'un engany que juga amb les emocions i la urgència per aconseguir diners de manera ràpida, i que en els últims anys s'ha estès arreu de l'Estat.
Segons alerten organismes de ciberseguretat i cossos policials, aquest tipus de frau es basa en una tècnica d'enginyeria social en què els estafadors es fan passar per un fill, una filla o un familiar proper.
Justament, aquest dimarts, la policia nacional ha detingut a Riudoms, al Baix Camp, una dona per, suposadament, formar part d'un grup dedicat a estafar persones via xarxes socials amb el ganxo del fill en dificultats. Segons el cos policials, l'arrestada tenia la funció de reclutadora de "mules", persones que obrien comptes bancaris on rebre els diners que estafaven.
Com funciona aquesta estafa?
El mecanisme és relativament senzill, però molt efectiu. La víctima rep un missatge -normalment per WhatsApp o SMS- d'un número desconegut. El text acostuma a començar amb frases com: "Hola, mama, aquest és el meu número nou" o "Se m'ha espatllat el mòbil".
A partir d'aquí, el suposat familiar explica que té un problema urgent. S'escriu un missatge expressant que ha perdut el mòbil, li han robat la cartera, necessita pagar una multa o es troba en una situació d'emergència. L'objectiu és generar pressa i preocupació perquè la víctima actuï sense pensar. En molts casos, acaben demanant una transferència, un Bizum o fins i tot targetes regal amb diners.
Un frau basat en la confiança
A diferència d'altres estafes, aquesta no busca contrasenyes o dades personals, sinó que explota un instint molt humà: ajudar un fill o familiar en una situació límit. Segons els experts, la clau de l'èxit d'aquest engany és precisament aquesta combinació de confiança i urgència, que fa que moltes víctimes no verifiquin la informació abans d'enviar els diners. De fet, hi ha casos en què les víctimes han arribat a fer múltiples transferències en pocs minuts, convençudes que estaven ajudant algú proper.
Un fenomen en creixement
Aquest tipus d'estafa no és puntual. Les autoritats han detectat múltiples casos i xarxes organitzades dedicades a aquest frau, amb quantitats defraudades que poden arribar a desenes de milers d'euros.
Recentment, fins i tot s'ha detingut persones implicades en trames que utilitzaven aquest mètode per captar víctimes i moure els diners a través de comptes intermediaris, conegudes com a "mules", com al detinguda a Riudoms.
Com evitar caure-hi?
Els experts i cossos de seguretat insisteixen en algunes recomanacions bàsiques per evitar ser víctima d'aquest engany:
- Desconfiar de missatges urgents que demanen diners, encara que semblin d'un familiar
- Verificar la situació trucant directament a la persona afectada
- No fer transferències ni enviar diners sense confirmar la identitat
- Evitar compartir informació personal o bancària