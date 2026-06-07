Els 10 graus universitaris amb les notes de tall més altes de Catalunya

Les humanitats i les ciències socials es troben en caiguda lliure, quant a les preferències de l'alumnat a l'hora de triar estudis de grau universitari. Així, tot atenent el rànquing de les deu titulacions universitàries amb una nota de tall més alta el passat curs 2025-2026, s'observa que els estudis relacionats amb la ciència i la tecnologia van obtenir una major demanda que no pas aquella formació que investiga l'ésser humà, la cultura i les relacions socials. Només el grau simultani en Dret i Relacions Internacionals es va colar en la llista dels primers.
Per als no avesats al registre, la nota de tall és la nota d'admissió més baixa amb què un estudiant va aconseguir una plaça en un grau universitari el curs immediatament anterior al qual un alumne vol accedir a la universitat i es correspon amb la nota de l’últim estudiant que va obtenir plaça aquell any. Per tant, la nota de tall no és fixa, sinó que varia cada any segons la demanda i les places disponibles a les diverses universitats.
A Catalunya, l'alumnat que realitza la selectivitat els propers 9,10 i 11 de juny ha de tenir en compte, doncs, que si vol fer estudis de disciplines com ara la Medicina, les Matemàtiques o l'Enginyeria Física, haurà de fer una prova d'accés a la universitat gairebé perfecta. El repte? Enfilar la qualificació final per sobre del 12, tot comptant amb la mitjana del batxillerat.
Els deu primers
A continuació, s'hi exposa la classificació dels deu graus universitaris més sol·licitats ara fa un any:
1. Estudis simultanis de Física i Matemàtiques. Es pot cursar a la UAB i a la UB i la nota de tall se situa en un 13,370 i un 13,170, respectivament.
2. Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a). Estudiat a la UPC, a Terrassa, la nota de tall és un 12,936.
3. Estudis simultanis d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Oferts per la UB amb una nota de tall de 12,898.
4. Medicina. Un clàssic del rànquing, que es pot estudiar a totes les universitats públiques de Catalunya -la UB, la UPF, la URV, la UdL i la UdG- i que, tot i així, té una nota de tall que oscil·la entre el 12,850 i el 12,453.
5. Enginyeria Biomèdica. Es pot seguir a la UB i a la UPF i la nota de tall és d'un 12,740 i d'un 12,398, respectivament.
6. Estudis simultanis de Dret i Relacions Internacionals. Únic grau de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials en aquest llistat, es pot fer a la UAB i la nota de tall és de 12,714.
7. Matemàtiques. Tot i que la matèria provoca més d'un disgust a molts estudiants al llarg de la vida acadèmica, el grau és un dels preferits per l'alumnat. Es pot cursar a la UPC, la UB i la UAB i la nota de tall se situa entre el 12,644 i el 12,002.
8. Enginyeria en Vehicles Aeroespacials. S'imparteix a Terrassa, a la UPC, i presenta una nota de tall de 12,620.
9. Enginyeria Física. També de la UPC, però a Barcelona i amb una nota de tall de 12,610.
10. Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica + Màster Universitari en Enginyeria Industrial, amb docència en anglès (PARS: Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica). El grau és ofert a Barcelona per la UPC i la UPF i la nota de tall és d'un 12,540.
Més ciències
Si s'atén com continua el rànquing, les següents titulacions amb una nota d'accés més alta l'estiu de l'any passat van ser Ciència i Enginyeria de Dades (UPC: 12,514), Odontologia (UB: 12,411), Estudis Internacionals d'Economia i Empresa-International Business Economics (UPF: 12,392), Ciències Biomèdiques (UAB: 12,372) i els estudis simultanis de Física i Química (UAB: 12,348).
El resultat de la PAU podrà consultar-se al portal d’accés a la universitat a partir de la data de publicació el dia 23 de juny. Es pot consultar aquí la nota de tall de tots els graus de les universitats públiques de Catalunya, en la primera i l'última assignació del mes de juliol de 2025. El més important, però, és disposar sempre d'un pla alternatiu a qualsevol que sigui la tria.