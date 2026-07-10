Notes de tall 2026 a Catalunya: consulta totes les qualificacions dels graus universitaris

Els alumnes que enguany s'han examinat de la selectivitat ja saben si al setembre podran estudiar el grau universitari que van escollir com a primera opció o no. Després de setmanes d'espera i tensió, els joves ja coneixen les notes de tall de la primera assignació. Aquest 2026, el doble grau de Dret i Relacions Internacionals ha passat a ser la nota més alta amb un 12,972 a. Pel que fa als estudis de Física i Matemàtiques, que encapçalaven el rànquing els darrers anys, tenen una nota d'accés de 12,924 a la UAB i un 12,812 a la UB. Aquests són casos de graus amb menys de 40 places.
Quant als estudis de més de 40 places, el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC torna a ser el que té la nota més alta, amb un 12,694. El grau de Medicina a la UB ocupa el següent lloc al llistat, amb un 12,685.
Consulteu en aquest document totes les qualificacions, per graus i universitats.
Notes de tall 2026 a Catalunya by naciodigital
Com calcular la nota de la selectivitat
Per calcular la nota de tall de les PAU cal tenir en compte tres factors: la nota mitjana del batxillerat (aquesta puntuació la posa l'institut), la nota mitjana de la fase general de la selectivitat (català, castellà, llengua estrangera, història o història de la filosofia i una matèria en funció de la modalitat) i la nota de la fase específica de la selectivitat (assignatures optatives).
Les notes de tall per entrar als graus universitaris són sobre 14. Per calcular la nota fins al 10 cal fer un càlcul entre la nota mitjana del batxillerat (60%) i la nota de la fase general de la selectivitat (40%). Els quatre punts extres, que permeten arribar fins al 14, s'obtenen a partir de la fase específica de la selectivitat.
Aquí és on entren en escena les ponderacions. Cada assignatura optativa té una ponderació associada a cada grau que pot ser (0, 0,1 o 0,2). Cal parar atenció perquè les ponderacions pel mateix grau poden variar en funció de la universitat on s'imparteixi. Per calcular la nota cal multiplicar la nota obtinguda a l'assignatura de la fase específica per la ponderació.