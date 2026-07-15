Un grup d'experts revisarà l'examen de matemàtiques de les PAU per decidir mesures

El Departament de Recerca i Universitats ha demanat a quinze experts de l'àmbit universitari, del batxillerat i de la pedagogia que elaborin informes sobre les proves de matemàtiques de les PAU per decidir mesures de millora, tant d'aquesta matèria com de la resta d'exàmens. S'espera poder disposar dels informes entre setembre i octubre, com ha explicat la consellera Núria Montserrat després que la nota mitjana de matemàtiques d'enguany s'hagi situat en un 4,18. La consellera ha assegurat que les aportacions d'aquests experts permetran obtenir una visió global sobre possibles ajustos en les proves. Ha remarcat que l'objectiu no és revisar només l'examen de matemàtiques, sinó disposar "d'elements per prendre decisions sobre el conjunt de les matèries".\r\n\r\nA més, ha explicat que la conselleria ha fet una enquesta a correctors de les PAU i que aquests han puntuat amb més d'un 8 sobre 10 l'adequació de l'examen al currículum. Aquesta consulta s'ha fet de manera anonimitzada a un 10% dels correctors de les 35 matèries que s'avaluen a les proves i ha inclòs totes les demarcacions catalanes. La consellera ha explicat que els correctors també han identificat aspectes susceptibles de millora, "com la càrrega de còmput que havia d'assumir l'alumnat durant la prova". Amb tot, ha dit que encara no s'han revisat els resultats de totes les enquestes. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nVida offline\r\nSuspens general a les Matemàtiques de la selectivitat 2026: un 4,18 de mitjana i la més baixa en com a mínim una dècada Víctor Rodrigo\r\n\r\n