Suspens general a les Matemàtiques de la selectivitat 2026: un 4,18 de mitjana i la més baixa en com a mínim una dècada

Cop molt dur a la prova de Matemàtiques de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). La nota mitjana d'aquest 2026 ha estat un 4,18. Així, és l'única matèria suspesa en la convocatòria ordinària de la selectivitat d'enguany. Segons han explicat des d'Universitats, és la nota més baixa en com a mínim una dècada i se situa dos punts per sota del 6,12 de mitjana que es va registrar l'any passat. Cal recordar que el 2025 es va aplicar el nou format d'examen de la selectivitat.
L'examen de Matemàtiques va generar queixes d'estudiants [podeu veure aquí el PDF] i el tema va arribar fins i tot al Parlament de Catalunya. Junts, Partit Popular i els Comuns van registrar preguntes parlamentàries al Govern per demanar explicacions sobre aquestes protestes per part dels estudiants. Encara no hi ha hagut resposta per part de la Generalitat.
En línies generals, el 95,68% dels alumnes han aprovat les proves, superant el 94,97% de l'any anterior. La nota mitjana ha estat un 6,403, pràcticament igual que l'any passat (6,440). La nota mitjana d'accés a la universitat d'enguany és un 7,167. En aquesta nota d'accés a la universitat, la nota de batxillerat compta un 60% i la de les PAU té un valor del 40%.
La prova de Matemàtiques constava de quatre exercicis obligatoris. Cadascun d'ells implicava 2,5 punts. En el quart, calia triar entre l'A o la B. Van aparèixer equacions lineals, funcions i diferents situacions que calia resoldre a partir del temari estudiat a 2n de Batxillerat.
També van aparèixer matrius i interpretacions geomètriques. Diversos estudiants, en veure les notes, ja s'han queixat a través de les xarxes socials o en mitjans de comunicació (com al Tot es Mou de TV3) pels resultats d'enguany. Podeu veure les correccions de l'examen de Matemàtiques en aquest enllaç.