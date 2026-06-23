Aquestes són les millors notes de la selectivitat 2026 a Catalunya

Ja pots consultar les notes de la selectivitat 2026. Els estudiants que els dies 9, 10 i 11 de juny van fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ja poden mirar els resultats a través del portal d'accés a la universitat per començar a intuir si poden entrar al grau o la carrera que volien.
Un cop consultades, en plena vigília de Sant Joan i just després de passar la festivitat catalana, els dies 25, 26 i 29 de juny es podrà sol·licitar la revisió dels resultats per a tots aquells que vulguin debatre, discutir o saber per què han rebut aquesta nota. La preinscripció universitària es pot fer fins al 26 de juny, així que encara teniu temps.
Com pots consultar les notes? Per accedir als resultats, només cal clicar en aquest enllaç. Un cop a dintre, caldrà introduir el DNI, NIE o passaport -indistintament- i recordar la contrasenya amb què l'alumne es va registrar al portal.
Les millors notes de les PAU 2026 a Catalunya
Laura Tallada Fàbrega, de l'INS Pere Alsius i Torrent, de Banyoles, ha aconseguit la nota més alta de tot Catalunya. Un 9,90 sobre 10. Cal recordar que les notes considerades les més altes del país estan supeditades a la part comuna.
Els estudiants, com saben, després han de sumar-se les notes de la part optativa per aconseguir arribar (amb la mitjana del Batxillerat) a la nota de tall per a accedir al grau que han demanat plaça. Aquesta és la resta de les millors notes de la selectivitat d'aquest any.
A la demarcació de Barcelona hi ha quatre estudiants que han aconseguit un 9,80.
- Martina Gutiérrez Roma, de l'Institut Vallès de Sabadell.
- Enric Sánchez Cañellas (de Sant Andre de la Barca), del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia.
- Tomás Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa.
- Joan Torrecillas Calderón (de Rubí), del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
A la demarcació de Tarragona un estudiant ha aconseguit un 9,70.
- Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus.
A la demarcació de Lleida una estudiant ha aconseguit un 9,60.
- Lucia Garcia Gil (de Cubells), de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre.