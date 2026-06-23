Ja estan disponibles les notes de la selectivitat 2026: com consultar-les

Ja es poden consultar les notes de la selectivitat 2026. Així és, els estudiants que els passats 9, 10 i 11 de juny van fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ja poden mirar els resultats a través del portal d'accés a la universitat. Un cop consultades, els dies 25, 26 i 29 de juny es podrà sol·licitar la revisió dels resultats. La preinscripció universitària es pot fer fins al 26 de juny.
Com consultar les notes
Per accedir als resultats, només cal accedir a aquest enllaç. Un cop a dintre, caldrà introduir el DNI, NIE o passaport -indistintament- i recordar la contrasenya amb què l'alumne es va registrar al portal.
Com sol·licitar la revisió
En cas que l'alumne vulgui demanar la revisió d'algun examen, ho podrà fer aquest dijous 25, divendres 25 i dilluns 29 -aquest últim fins a les 14 hores-. La finalitat és revisar l'aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació i qualificació. Concretament, es comprova que totes les preguntes hagin estat avaluades i que no hi hagi errors de càlcul en la qualificació. D'altra banda, es torna a corregir l'examen i es fa la mitjana aritmètica entre les dues notes.
Per sol·licitar-la s'ha de fer a través del mateix portal. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol.
Matriculació a la universitat
La preinscripció universitària també es farà a través del mateix portal on els estudiants consultaran les notes. L'últim dia per fer-la és el 26 de juny i, després, la primera assignació es farà pública el 10 de juliol. Serà llavors quan es determinarà la primera nota de tall, és a dir, la qualificació de l'últim estudiant que hagi accedit a cada grau. Després, entre el 14 i el 17 de juliol, els estudiants assignats en primera preferència ja es podran matricular a la universitat.