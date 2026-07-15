El grau universitari amb més sortides laborals: 8 de cada 10 titulats tenen feina

Amb la selectivitat acabada i les notes de tall publicades només fa uns dies, arriba el moment d'escollir els estudis. Aquesta no és sempre una decisió fàcil. Per a molta gent no només és important triar un grau que t'agradi, sinó també si aquest té una bona sortida laboral, bones condicions o bons salaris. En aquest sentit, alguns graus tenen més avantatge que altres, com reflecteixen les dades d'AQU Catalunya a l'estudi "Enquesta d’inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats catalanes 2026".
L'informe analitza la qualitat de la inserció laboral de les persones titulades de grau, de màster i de doctorat dels cursos compresos entre el 2020 i 2023 i compta amb un total de 49.000 participants. Algunes de les qüestions que han respost són en sobre el sou que perceben, les funcions que tenen a la feina o el tipus de contracte. A més, la novetat d'enguany és que -per primera vegada- es mostren les diferències en l'ocupació entre les persones titulades de dobles graus i les de grau.
Els cinc graus amb més sortida laboral
L'enquesta de l'AQU situa Enginyeria Civil com el grau amb millor qualitat d'ocupació. Segons les dades, prop del 82% dels graduats -vuit de cada deu- en aquest àmbit aconsegueixen una ocupació de qualitat, fet que converteix aquesta titulació en la més ben posicionada del sistema universitari català. La resta de graus que completen la llista són:
- Edificació: 80,4%
- Medicina i Odontologia: 79,6%
- Enginyeria Electrònica i Automàtica: 78,8%
- Enginyeria Mecànica i Disseny Industrial: 78,2%
Les humanitats, a la part baixa del rànquing
A l'altre extrem de la classificació hi ha diverses titulacions d'humanitats i ciències socials:
- Filologies Estrangeres: 58,8%
- Filosofia i Humanitats: 57,1%
- Sociologia i Geografia: 56,3%
- Història: 54%
- Belles Arts: 53,8%
El patró es repeteix en els màsters, on Enginyeria Civil torna a ocupar la primera posició, seguida del màster en Enginyeria Aeronàutica, el d'Enginyeria Industrial i Organització, el de Telecomunicacions i el d'Enginyeria de la Construcció.
Tenen més sortida laboral els dobles graus?
Les dades mostren que la taxa d'ocupació segons àmbits de coneixement presenta poques diferències entre els graus i els dobles graus. Les enginyeries lideren el rànquing amb un 93,8% d'ocupació entre els titulats de doble grau i un 93,1% entre els de grau, seguides de l'àmbit de la salut, que registra un 91% en els dobles graus i un 93,7% en els graus.
Per àmbits, les diferències entre graus i dobles graus són reduïdes, tot i que els dobles graus presenten una inserció laboral lleugerament superior en humanitats (91,4% davant del 89%), ciències (90,2% davant del 88,9%) i enginyeries (93,8% davant del 93,1%). En canvi, els graus obtenen millors resultats en ciències socials (89,7% davant del 89,3%) i, especialment, en salut (93,7% davant del 91%), consolidant aquest àmbit com un dels que ofereixen més oportunitats laborals un cop finalitzats els estudis.