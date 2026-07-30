El SAGA puja de nivell: ara és SAGA Barcelona Game Fest i es farà a la Fira de Montjuïc

El saló del gaming en català, el SAGA, puja de nivell i millora les seves condicions per a la pròxima edició: es converteix en el SAGA Barcelona Game Fest i es durà a terme a la Fira de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Ja hi ha data per a la celebració d'enguany: del 9 a l'11 d'octubre. Els organitzadors han deixar clar que el saló té l’objectiu de convertir la ciutat en el punt de trobada del videojoc al Sud d’Europa, impulsant l’ecosistema català i la seva projecció internacional.
En els darrers anys, a la Farga de l'Hospitalet, l'esdeveniment ha consolidat la seva posició en el sector. "Volem que sigui un referent per les comunitats de jugadors i videojocs en català i treballem perquè sigui un lloc on les comunitats de jugadors en català puguin aconseguir nous membres, puguin ser descobertes pel públic i puguin interaccionar entre elles", ha explicat el director general de Política Lingüística en els Àmbits Tecnològic i Audiovisual de la Generalitat de Catalunya, Roger Serra, durant la presentació d'aquest dijous.
L'evolució, però, no arriba exclusivament del SAGA (organitzat per Plataforma per la Llengua). Aquest nou saló neix de la unió de l'esdeveniment de gaming amb el BCN Game Fest (impulsat per l'Institut Català de l'Oci Alternatiu i Noves Tecnologies) i la RetroBarcelona. Aquesta nova etapa també suposarà un creixement substancial en l'espai, amb més de 14.000 metres quadrats, i l'organització d'una vuitantena d'activitats. L'organització ha assegurat que esperen rebre uns 20.000 visitants.
La llengua, un eix vertebrador en el món gaming
El suport al català serà un dels grans eixos de l’esdeveniment. "També volem que sigui un congrés internacional modèlic en l'àmbit de llengua", ha afegit Serra. El català, de manera evident, serà la llengua oficial del SAGA Barcelona Game Fest, però des de l'organització ho han reivindicat donades les circumstàncies del sector dels festivals, esdeveniments i conferències. Al recinte es trobaran una seixantena de videojocs en català i la majoria d’activitats es realitzaran en aquesta llengua amb l’objectiu de ser un esdeveniment que la promogui entre els joves.
"El vincle de l'ecosistema del videojoc amb Barcelona ja és una realitat, però necessitem treballar perquè aquest vincle amb la promoció del català també avanci perquè és estratègic, perquè només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també a l'àmbit digital", ha remarcat la comissionada d’Ús Social del Català de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Salicrú.
Un dels objectius d'aquest nou saló és connectar la indústria amb el talent del futur i, com a resultat, es comptarà amb la presència de centres universitaris i escoles especialitzades en videojocs. Tindran estands propis on presentaran projectes i la seva oferta formativa. Així mateix, el SAGA Barcelona Game Fest té la voluntat de connectar tots els actors del sector. Es preveu superar les 1.200 reunions entre estudis, editors, inversors i professionals.
Una connexió amb el sector des de Barcelona
A més a més, el festival tindrà una forta dimensió internacional amb la participació de delegacions del Japó, el país convidat, i de Portugal i amb una col·laboració amb la fira xinesa ChinaJoy. També, comptarà amb estudis i editors de referència internacional com Devoler Digital, The Behemoth i Super Rare Games i la presència d’algunes de les figures més destacades de la indústria com l’autora de la banda sonora de la saga Suikoden Miki Higashino i la compositora Manami Matsumae.
"Estem treballant perquè el SAGA Barcelona Game Fest sigui una finestra de Catalunya cap al món i del món cap a Catalunya", ha assegurat Raquel Torreño, representant de l’esdeveniment i de l’Institut Català d’Oci Alternatiu i Noves Tecnologies. El cartell d’enguany l’ha dissenyat Conrad Roset, de Nomanda Studio, autor dels videojocs GRIS i Neva. El cartell compta amb referències de videojocs de diferents èpoques i estils i simbolitza la nova etapa del projecte i la voluntat de convertir Barcelona en un epicentre del sector.