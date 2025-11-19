Torna el SAGA: totes les claus de la nova edició del saló del gaming en català

El SAGA, el saló del gaming en català per excel·lència al nostre país, comptarà amb una setantena d’expositors i se celebrarà del 28 al 30 de novembre a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat. Sota el títol de Desbloqueja el següent nivell, la quarta edició de la cita disposarà de 8.000 metres quadrats amb una gran oferta de xerrades i formacions. Entre les novetats d’aquest any, es diversifiquen els jocs als quals es podrà competir, incorporant per exemple un torneig internacional de Super Smash Bros que es retransmetrà en català.
La presentació del saló s’ha fet aquest dimecres al matí a Barcelona, amb la participació del director general de Política Lingüística en els Àmbits Tecnològic i Audiovisual, Roger Serra, que ha afirmat que, un any més, el saló consolida el seu paper com a referent del gaming en català, impulsant la llengua als videojocs, donant visibilitat a les empreses locals i connectant amb les comunitats de jugadors catalanoparlants. Com cada any, també hi haurà una LAN Party de 56 hores amb 200 places, zones de videojocs retro, simuladors de conducció, videojocs de realitat virtual i futbol 11 contra 11. Els assistents podran participar en trobades amb jugadors i seguir les competicions en directe a Twitch.
El saló tornarà a acollir el lliurament dels Premis SAGA, que reconeixen els millors videojocs en català en categories com narrativa, art visual, disseny de so, jugabilitat, impacte social i videojoc de l’any, així com el Premi al creador en català de contingut sobre videojocs. Per al membre del jurat dels Premis SAGA, Marc Angrill, "l’objectiu dels premis és que hi hagi un incentiu per a la indústria i un reconeixement als videojocs en català, independentment del país del món on s’hagin creat".
Horaris i dates del SAGA 2025
El saló mantindrà un gran espai firal, amb representació d’empreses, clubs, associacions, centres formatius i artistes, i ampliarà la visibilitat de les empreses desenvolupadores que exposaran les seves novetats a SAGA TV, el plató televisiu en directe. També es gravaran pòdcasts diaris sobre videojocs des de l’escenari principal.
Quines dates i quins horaris seguirà l'edició d'aquest any? El SAGA obrirà divendres 28 de novembre a les 10 del matí i clourà diumenge 30 a les cinc de la tarda. Les entrades costen 7 euros per dia o 15 euros per als tres dies, amb opcions específiques per a la LAN Party i els tornejos de lluita, i descomptes per a socis de la Plataforma per la Llengua, Carnet Jove i TresC.
Bon estat de salut del sector
A mitjans de juny, quan es van presentar les bases de la nova edició del saló, es van explicar molt bones notícies per a la llengua catalana en el sector dels videojocs. El 73% dels videojocs desenvolupats a Catalunya ja es fan en català. Aquesta xifra, tal com van remarcar a l'estiu, suposa un augment significatiu respecte al 64% de l’anterior estudi. El Departament de Cultura va explicar la situació en el marc de la presentació de la quarta edició del saló