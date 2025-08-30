Poti Poti Studio, una empresa catalana de videojocs, s'estrena amb «Is this seat taken?»

Poti Poti Studio s'ha estrenat aquest mes d'agost amb el seu primer videojoc "Is this seat taken?". La missió del jugador consisteix a organitzar grups segons les seves preferències en diferents contextos com per exemple, en un autobús ple de gent, la recepció d'un casament, un cinema o una escola. Tot plegat s'acompanya d'una història principal que comença i acaba a la ciutat de Barcelona.
Una de les particularitats del joc – que ja es pot trobar a Nintendo Switch, Steam i mòbil – és el fet que incorpora diversos dialectes en la seva versió catalana. Ausiàs Dalmau, un dels seus desenvolupadors, explica a l'ACN, que es tracta d'un joc "molt cuidat" sense "grans pretensions".
Darrere de Poti Poti Studio hi ha en Sergi Pérez i l'Ausiàs Dalmau, una parella de catalans que es van conèixer a la universitat estudiant disseny de videojocs. Fins a l'any passat treballaven per altres empreses, però finalment van optar per embarcar-se en un projecte conjunt del qual ha sortit el seu primer títol. "Sempre havíem tingut molta inquietud per fer els nostres propis treballs i el primer ha arribat amb aquest videojoc de puzles", sosté Dalmau.
Una història que comença a Barcelona
"Is this seat taken?" proposa al jugador trobar els llocs adients per diferents tipus de grups de formes. A la pràctica, convida l'usuari a fixar-se en l'entorn per dibuixar una distribució perfecta que satisfaci a tothom. Paral·lelament, presenta la història d'en Nat, un aspirant a superestrella de cinema a qui la va fa un gir quan veu una forma com la seva a la pantalla gran. Això el porta a aventurar-se pel món i trobar aquest personatge amb qui podria encaixar.
La narració comença a la capital catalana, on també acaba, passant per les diferents ciutats on viu la gent que ha treballat en el joc. Dalmau afirma que des de la sortida del joc – el 7 d'agost – les reaccions que han rebut han sigut positives. "Ha anat bastant bé, a la gent li agrada i això ens fa contents perquè intentem fer les coses amb cura", subratlla, "hem intentat fer un joc molt positiu amb una història que també ho fos".
Finalment, pel que fa a la llengua, el títol es troba disponible en castellà, anglès, francès, rus o japonès, entre d'altres. També en català, una aposta que els integrants de Poti Poti Studio tenien clar des del principi. De fet, una de les particularitats és que, fins i tot, compta amb diferents dialectes. "Per exemple valencià, o menorquí", detalla el desenvolupador, "fins i tot hem incorporat un diàleg així més divertit que simula com podria parlar algú de Barcelona, una mica com nosaltres".