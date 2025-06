El SAGA enceta la quarta edició amb una gran notícia: el 73% dels videojocs fets a Catalunya ja són en català

Bones notícies per a la llengua catalana en el sector dels videojocs. El 73% dels videojocs desenvolupats a Catalunya ja són en català. Aquesta xifra suposa un augment significatiu respecte al 64% de l’anterior estudi. El Departament de Cultura ha explicat la situació en el marc de la presentació de la quarta edició del saló del gaming per excel·lència del país, el SAGA, que tornarà a La Farga de l'Hospitalet durant els dies 28, 29 i 30 de novembre.

La intenció és tornar a omplir el recinte, de 8.000 metres quadrats, i des de l'organització busquen una major diversificació de l’oferta competitiva, més reconeixement del català en els circuits competitius oficials existents i més visibilitat de la creació de contingut sobre videojocs en català.

L'edició del 2025 arribarà sota el lema Desbloqueja el següent nivell, i tornarà a comptar amb una de les joies de la corona: les competicions de League of Legends en català i una LAN Party per a acollir fins a 250 persones que poden jugar durant 56 hores seguides. Un altre dels objectius és que l'organització vol avançar en el reconeixement del català en els circuits competitius oficials existents.

⬆️👾 Desbloqueja el següent nivell amb #SAGA25!



💥🎮 Una nova edició del Saló del Gaming amb més espai, més competició, Premis, expositors, activitats, punts de joc lliures,…



🗓️ Del 28 al 30 de novembre a La Farga de L’Hospitalet



🔗 Info i entrades a https://t.co/ASaK0Ca03R pic.twitter.com/DQYM2i9IBP — SAGA Saló del Gaming (@SagaSaloGaming) June 19, 2025

En concret, el saló vol acollir tornejos oficials d’abast internacional perquè esdevinguin un punt d’atracció per a jugadors d’altres indrets d’Europa, i en promoure nous circuits competitius en català comptant amb la col·laboració d’associacions i institucions. El saló generarà punts d’atracció perquè creadors de contingut en català puguin fer-los servir per donar-se a conèixer i interactuar entre ells.

La idea principal és aconseguir fer més visible el SAGA i la creació de contingut sobre videojocs en català. Una de les prioritats d’aquest 2025 és que jugadors de tots els nivells puguin participar del saló i “superar-se a si mateix i assolir noves fites”. Per això, s’oferiran més de 100 punts de joc.

❗ A el 73 % dels videojocs desenvolupats a Catalunya ja són en català



🗨 Hem avançat aquesta dada del nou Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc a la roda de premsa d'avui de presentació de @SagaSaloGaming, juntament amb @llenguacatalana. 👇🏼 https://t.co/Ob7L4HCCiT — Plataforma per la Llengua 📢 (@llenguacat) June 19, 2025

Torna el League of Legends en català

Hi haurà competicions de primer nivell en un gran escenari de 14 metres amb els millors equips en català de la competició LlOP del League of Legends, desenes de punts de joc distribuïts per tota La Farga per descobrir videojocs actuals i retro, espai per a xerrades, formacions i mentories, l’emissió de SAGA TV durant tres dies i un enfocament renovat per mostrar els jocs que s’exposen al saló.

Com en l'edició de l'any passat, divendres estarà dedicat sobretot als estudiants, dissabte arrencaran les competicions més importants i diumenge conclouran les competicions i s’impulsaran activitats per al públic familiar. Les entrades pel saló ja estan a la venda.

🐺🏆 FINALS LIOP @omnium SPLIT PRIMAVERA-ESTIU 2025 🏆🐺



📅Dissabte 28 i diumenge 29 de juny, a partir de les 10h

📍 Lloret de Mar – @EveniaCongress



💥 Tot està a punt!

⚔️Els millors equips de Catalunya es veuran les cares per lluitar per ser campió del SPLIT PRIMAVERA-ESTIU… pic.twitter.com/tqFTfCS4OE — Gamesports Electrònics (@Gamesportselect) June 14, 2025

També s’ha obert les inscripcions als Premis SAGA 2025. S’hi poden presentar els jocs que s’hagin creat amb versió en català o que hagin publicat la versió catalana entre l’1 de novembre de 2024 i el 31 d’octubre de 2025, la data en què tancaran les inscripcions als guardons.

L’edició d’enguany tindrà les mateixes categories que l’any passat: es guardonaran els videojocs en català de millor narrativa, millor art visual, millor disseny de so, millor jugabilitat i major impacte social, juntament amb el premi al millor videojoc en català de l'any i el premi del públic.