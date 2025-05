Un dels millors videojocs de la història, al cine: «Elden Ring» tindrà pel·li i serà d'Àlex Garland

Elden Ring tindrà una adaptació cinematogràfica. Un dels millors videojocs de l'època contemporània, considerat per molts entre els millors de tots els temps, farà el salt a una pel·lícula de la mà del director britànic Alex Garland i de la productora A24. Tots dos són pilars fonamentals del setè art de la darrera dècada i mitja.

El cineasta ha estat responsable de films tan categòrics com Civil War, Ex Machina, Men, Annihilation o la darrera, Warfare. Pel que fa a la productora, la llista de films de renom és immensa, però per posar diversos exemples: Hereditary, Moonlight, The Brutalist, Everything Everywhere All at Once, Lady Bird, Aftersun, The Zone of Interest...

L'empresa japonesa Bandai Namco ha estat l'encarregada d'admetre el projecte, però el mitjà especialitzat Variety ha ampliat aquesta informació. La saga creada per Hidetaka Miyazaki i George R.R. Martin (sí, el creador de Game of Thrones) està d'enhorabona la mateixa setmana que apareixerà Elden Ring Nightreign, un spin-off multijugador que farà xalar encara més els fanàtics que es van cruspir el videojoc original des de la seva sortida, el febrer de 2022.

En tres anys ha esdevingut un títol de culte gràcies a l'empresa que el va crear, FromSoftware, coneguda per fer videojocs difícils, amb un univers potent, ric i carregat de detalls. Títols com Dark Souls, Bloodborne o Sekiro. El mateix Garland no és cap desconegut del món del videojoc, ja què ha participat en projectes de guió de títols com Devil May Cry o Enslaved: Odyssey to the West.

I la productora, A24, anuncia així una segona adaptació d'un videojoc d'alt voltatge després de la seva aliança amb el gegant Hideo Kojima per fer una pel·lícula del joc Death Stranding. Elden Ring està previst per al 2027, però encara no hi ha data d'estrena.

Els videojocs ocupen el cinema

En la darrera dècada els títols del món gaming han gaudit d'unes adaptacions cinematogràfiques d'altíssim nivell. Pel que fa a les sèries trobem dos títols claríssims: The Last of Us a HBO Max, The Witcher a Netflix i Fallout a Amazon Prime Video. I si saltem a l'animació, trobem des d'Arcane a Devil May Cry. Diverses productores i distribuïdores busquen històries a través dels videojocs d'èxit per adaptar a la pantalla (ja sigui gran o petita), però no sempre els ha funcionat.

Els desastres d'Assassin's Creed o la mateixa Minecraft -que per molt que hagi estat viral, és dolenta- han desanimat moltíssimes persones. Però amb Elden Ring confirmada, la llista de pròximes estrenes cinematogràfiques o serièfiles al voltant del gaming és d'una patxoca que espanta:

Splinter Cell: Deathwatch . Sèrie d'animació, sense data d'estrena.

. Sèrie d'animació, sense data d'estrena. Five Nights at Freddy’s 2. Pel·lícula seqüela de l'exitosa en públic (no de crítica) que adapta el joc de por. S'estrenarà el 5 de desembre del 2025.

Just Cause . Adaptació en format pel·lícula de la saga de videojocs d'acció. No té data d'estrena i la dirigirà Angel Manuel Soto.

. Adaptació en format pel·lícula de la saga de videojocs d'acció. No té data d'estrena i la dirigirà Angel Manuel Soto. Return to Silent Hill. Nova entrega, aquesta vegada de producció alemanya, de la saga de terror jugable.

Minecraft: The Animated Series . Després del gran èxit de la pel·lícula, Netflix produirà una sèrie d'animació que se centrarà en els aspectes visuals del videojoc original.

. Després del gran èxit de la pel·lícula, Netflix produirà una sèrie d'animació que se centrarà en els aspectes visuals del videojoc original. Watch Dogs . Les dues entregues del videojoc de món obert d'Ubisoft van ser d'un èxit immens. Ara, gaudirà d'un format pel·lícula amb direcció de Mathieu Turi. Només coneixem dos protagonistes: els actors Tom Blyth i Sophie Wilde.

. Les dues entregues del videojoc de món obert d'Ubisoft van ser d'un èxit immens. Ara, gaudirà d'un format pel·lícula amb direcció de Mathieu Turi. Només coneixem dos protagonistes: els actors Tom Blyth i Sophie Wilde. Among Us Animated . El videojoc multiplayer que va entretenir desenes de milions de persones durant el confinament de la pandèmia del 2020 va aconseguir tant d'èxit que ha fet una bola de si mateix estratosfèrica. Aquest 2025 gaudirà d'una sèrie animada, amb un grapat de veus famoses. No sabem ni la trama ni com s'enfocarà l'adaptació.

. El videojoc multiplayer que va entretenir desenes de milions de persones durant el confinament de la pandèmia del 2020 va aconseguir tant d'èxit que ha fet una bola de si mateix estratosfèrica. Aquest 2025 gaudirà d'una sèrie animada, amb un grapat de veus famoses. No sabem ni la trama ni com s'enfocarà l'adaptació. Mortal Kombat 2 . Segona part de l'adaptació del joc de lluita, un dels més reconeguts de tots els temps, després del salt al cinema que es va fer el 2021 amb l'original.

. Segona part de l'adaptació del joc de lluita, un dels més reconeguts de tots els temps, després del salt al cinema que es va fer el 2021 amb l'original. Diablo . Netflix i Activision Blizzard, pesos pesants dels seus respectius sectors, s'han agrupat per fer una sèrie d'animació de la saga de videojocs del gènere masmorres bidimensionals o roguelike. La previsió és que s'estreni aquest any.

. Netflix i Activision Blizzard, pesos pesants dels seus respectius sectors, s'han agrupat per fer una sèrie d'animació de la saga de videojocs del gènere masmorres bidimensionals o roguelike. La previsió és que s'estreni aquest any. The Super Mario Bros. Movie 2 . La primera, el 2023, va ser tot un èxit de taquilla (l'any de Barbie i Oppenheimer) i va gaudir d'una viralitat immensa per la cançó d'en Bowser. Ningú duptava d'una segona part. Està prevista per a l'1 d'abril del 2026.

. La primera, el 2023, va ser tot un èxit de taquilla (l'any de Barbie i Oppenheimer) i va gaudir d'una viralitat immensa per la cançó d'en Bowser. Ningú duptava d'una segona part. Està prevista per a l'1 d'abril del 2026. God of War. Amazon Prime Video va guanyar la batalla pels drets per adaptar aquesta saga de videojocs que ha enamorat (i esglaiat mares i mares) generacions durant dues dècades. Compte, adaptarà la darrera entrega, la de la Saga Nòrdica (no la grega), però Kratos en serà el protagonista. No serà animada, serà live-action.

Amazon Prime Video va guanyar la batalla pels drets per adaptar aquesta saga de videojocs que ha enamorat (i esglaiat mares i mares) generacions durant dues dècades. Compte, adaptarà la darrera entrega, la de la Saga Nòrdica (no la grega), però Kratos en serà el protagonista. No serà animada, serà live-action. Assassin's Creed. Netflix i Ubisoft s'han aliat per crear una sèrie que aconsegueixi desfer la mala imatge creada per la pel·lícula de 2016 -un complet desastre- i així, deu anys després, poder competir amb altres grans sagues del gaming que tenen adaptacions serièfiles de primera qualitat. Prevista per al 2026.

Netflix i Ubisoft s'han aliat per crear una sèrie que aconsegueixi desfer la mala imatge creada per la pel·lícula de 2016 -un complet desastre- i així, deu anys després, poder competir amb altres grans sagues del gaming que tenen adaptacions serièfiles de primera qualitat. Prevista per al 2026. OutRun . El gran director d'acció i explosions Michael Bay adaptarà el clàssic videojoc de SEGA a la gran pantalla. Només sabem que veurà la llum el 2026.

. El gran director d'acció i explosions Michael Bay adaptarà el clàssic videojoc de SEGA a la gran pantalla. Només sabem que veurà la llum el 2026. Resident Evil. Reboot de la saga cinematogràfica iniciada el 2002 amb Milla Jovovich com a gran protagonista. Camcom l'ha descrita com una renovació que portarà el títol a les arrels de terror i serà més fidel als jocs inicials. Sabem el protagonista: l'actor Austin Abrams. S'estrenarà el 2026.

Reboot de la saga cinematogràfica iniciada el 2002 amb Milla Jovovich com a gran protagonista. Camcom l'ha descrita com una renovació que portarà el títol a les arrels de terror i serà més fidel als jocs inicials. Sabem el protagonista: l'actor Austin Abrams. S'estrenarà el 2026. Street Fighter . Film encara sense títol que adaptarà el videojoc de lluita. Vol competir amb Mortal Kombat. Prevista per a 2026.

. Film encara sense títol que adaptarà el videojoc de lluita. Vol competir amb Mortal Kombat. Prevista per a 2026. The House of the Dead . Una de les sagues de terror amb més història de tot el sector. Començada el 1996, va gaudir del seu darrer títol el 2022. Ara, el 2026, tindrà pel·lícula. Encara no en sabem el títol.

. Una de les sagues de terror amb més història de tot el sector. Començada el 1996, va gaudir del seu darrer títol el 2022. Ara, el 2026, tindrà pel·lícula. Encara no en sabem el títol. Death Stranding. Dels més esperats. Michael Sarnoski dirigirà la pel·lícula que adapta el títol creat pel geni Hideo Kojima, que va fer saltar pels aires la indústria del videojoc. Experts, creadors de contingut i gamers encara discuteixen sobre ell.