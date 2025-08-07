Retuits a Instagram: guia per entendre tots els canvis i novetats a la xarxa social

Instagram és una de les xarxes socials amb més poder de tot el planeta. Propietat de Meta, gaudeix de gairebé 33 milions d'usuaris només a l'estat espanyol, segons les dades de Gfk DAM, entitat que mesura de manera oficial el consum digital a Espanya.
Per això mateix, tots els canvis o modificacions que la plataforma aplica als seus usuaris té un impacte molt estès entre la societat, amb especial incidència també a Catalunya. Moltes persones ja han notificat i experimentat les novetats que acaben d'arribar a Instagram i no, no són cap sorpresa. Diversos canvis ja estaven previstos, però altres deixen clar, una vegada més, les grans similituds entre les principals xarxes socials que consumeix la majoria dels navegants digitals.
És una de les plataformes més antigues i amb més arrelament entre diverses generacions. Gaudeix de grans nínxols de consum, a més de contingut generalista que fa que la xarxa no hagi patit greuges substancials amb l'aterratge, per exemple, de xarxes com TikTok.
Cada any proposa nous canvis per mantenir l'atenció dels usuaris, competir amb les altres empreses del sector, homogeneïtzar contingut a Meta (recordem que també hi ha en aquest lot Facebook i WhatsApp) o, simplement, realitzar optimitzacions de nous hàbits de consum o per a la millora de l'experiència. Ara, però, els canvis són substancials. I amb una novetat que feia molt de temps que s'esperava a Instagram.
Per no perdre't, et guiarem en els tres grans canvis de la plataforma que generaran noves activitats tant per als usuaris com per als creadors de contingut o les empreses que operen en aquesta xarxa social.
Retuits (o reposts) a Instagram: serà com a Twitter?
És el canvi que ha fet més soroll. Els usuaris podran repostejar reels i publicacions (tots els que siguin públics, siguin d'usuaris personals o altres comptes). Què passarà quan es faci això? Es recomanaran als feeds i timelines dels teus amics i seguidors. A la vegada que fas això, els reels i publicacions repostejats apareixeran en una nova pestanya al teu perfil. Això no xocarà amb els posts que tu facis -com passa amb X-, sinó que seguirà una tònica similar a la de TikTok.
Aquesta modificació busca crear un ambient encara més social a l'única xarxa social que mantenia una essència similar a la de les dècades anteriors que no als models més moderns. Com es pot fer? Molt fàcil: apareix un botó anomenat "tornar a publicar" (és a dir, el repost) i així apareixerà a les zones que us hem explicat. És un símbol similar al retuit que ja estan veient milers d'usuaris.
I compte: les publicacions compartides acreditaran l'autor original. Com a creadors de contingut (o fins i tot mitjans de comunicació o empreses), això suposa que el perfil original es recomanarà als seguidors de les persones que hagin fet la republicació. Similar a X, oi?
Nova pestanya: amics
Instagram ha seguit la línia de moltes xarxes socials i ha afegit una nova pestanya, anomenada Amics (Friends), en la qual ens trobarem reels amb els quals els nostres contactes o seguidors hagin interactuat. El que vol la plataforma és generar "una conversa" gràcies a vídeos que apareguin en cercles propers. És a dir, en paraules més properes, generar sinergies en els algoritmes. És ben fàcil de trobar, aquesta pestanya.
A la secció dels reels la trobareu, fent que es divideixi en dos: el feed habitual dels vídeos d'Instagram (els que tenen un format similar a TikTok o als shorts de Facebook) i els que ara veureu dels vostres Amics. Ja sigui perquè els han publicat ells, hagin fet repost o hi hagin interactuat.
El mapa d'Instagram: fer encara més nínxol el contingut
És una novetat que ha grinyolat una mica als experts, però en la situació actual de la immensa majoria dels usuaris a les xarxes socials, ja no ve d'aquí. Instagram ha afegit un mapa que permetrà descobrir nou contingut a través de la localització més recent dels teus amics.
Des de la plataforma han assegurat que no serà un mapa en temps real. Com funciona? Només podrem veure contingut generat a partir de la localització dels nostres amics que hagin habilitat aquesta opció. És a dir, si tu no tens activada la geolocalització no apareixeràs en el mapa dels teus seguidors o amics.
En qüestions de seguretat, des de Meta asseguren que permetran gestionar qui veu la ubicació (com passa amb els stories), a més de determinar que certs llocs específics no es comparteixin. Molts usuaris catalans ja han mostrat algunes de les funcionalitats del mapa.