Desactiva aquesta funció de WhatsApp per evitar estafes

WhatsApp ha facilitat la forma de comunicar-nos especialment per la seva senzillesa. Ara bé, hi ha una de les seves funcions que gairebé sempre va activada de manera predeterminada i que pot obrir les portes a les estafes i a les actuacions fraudulentes dels hackers, que en moltes ocasions van destinades a obtenir dades personals.

Però, quina és aquesta funció? Es tracta de les descàrregues automàtiques de fitxers, que pràcticament sempre venen activades. També cal dir que moltes persones opten per desactivar aquesta característica, ja que no volen que la seva galeria s'ompli de fotografies i vídeos amb les conseqüències que això té per a la capacitat del dispositiu.



Ara bé, el benefici real de desactivar aquesta funcionalitat és blindar-se dels hackers. WhatsApp ja té mecanismes de protecció davant de números desconeguts i que no es tenen agregats, un clàssic de les estafes i que ja bona part de la ciutadania té en compte. Però la cosa canvia quan s'ha hackejat un mòbil d'una persona coneguda.

Com actuen els estafadors en aquest cas? Doncs aprofiten la confiança entre contactes per enviar arxius fraudulents a diferents mòbils i que la descàrrega es produeixi de manera automàtica pel fet de tenir agregat el número de telèfon. Tant en el sistema Android com en els dispositius iOS, les descàrregues automàtiques poden desactivar-se des de l'apartat "emmagatzematge i dades" dins el menú de configuració dels mòbils.

Com configurar WhatsApp per navegar amb més seguretat

Aquesta configuració tan aparentment insignificant pot fer una gran diferència. De fet, WhatsApp permet ajustar les descàrregues segons el tipus de connexió que utilitzis: dades mòbils, Wi-Fi o itinerància (roaming). El més prudent és desactivar-ho tot i triar manualment què vols obrir i descarregar. Així, si reps un arxiu sospitós, tindràs marge per decidir si val la pena confiar-hi o no.

Per fer-ho pas a pas, només cal entrar a l’app, anar a “Configuració”, tocar “Emmagatzematge i dades”, i dins l’apartat “Descàrrega automàtica de fitxers”, desactivar les opcions de fotos, àudio, vídeos i documents. Tant se val si utilitzes Android o iPhone, el procediment és pràcticament el mateix.

A més, és bona idea fer una petita revisió periòdica de les converses amb fitxers pesants, perquè sovint hi ha vídeos o documents antics que continuen ocupant espai. Pots anar a “Ús de l’emmagatzematge”, dins del mateix menú, i veure quins xats ocupen més memòria. D’allà mateix pots esborrar els elements que no necessitis.

Amb tot això no només estàs protegint el teu mòbil, sinó també estàs reduint el risc de caure en una estafa que podria afectar també altres persones del teu entorn. Perquè, al final, quan algú aconsegueix accedir a un dispositiu, el perill s’estén com una taca d’oli. I més encara en aplicacions com WhatsApp, que tothom fa servir i on sovint es donen per fetes moltes coses.

Posar fre a les descàrregues automàtiques no vol dir deixar d’utilitzar l’app, sinó fer-ho amb més consciència. Al món digital actual, protegir-se no és ser desconfiat: és ser previsor. I moltes vegades, tot comença amb un simple gest com aquest.