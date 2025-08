«One Piece» és motiu de conflicte polític real: per què la bandera del Barret de Palla és una «amenaça nacional»?

One Piece és la marca d'anime i manga més importants de l'actualitat. Reconegut mundialment com un dels personatges més carismàtics de la història de l'animació i els còmics japonesos, en Ruffy gaudeix de tota una iconoclàstia pròpia.

Des de jugadors de primer nivell com el blaugrana Roony Bardghji a boxejadors o membres de l'NBA han imitat el personatge, els seus gestos o els seus moviments en celebracions. Ha inspirat milions de nous protagonistes de sèries, disfresses, clubs de fans amb milions d'integrants, centenars de milions de discussions a internet, a les xarxes, als fòrums... El seu èxit es manté viu perquè la sèrie no ha finalitzat i, a més, ja han estrenat una versió de carn i ossos per a Netflix. Ara, però, ha fet el salt a l'actualitat política.

La bandera jolly roger versionada amb el Barret de Palla -el sobrenom d'en Monkey D. Ruffy a la sèrie- ha esdevingut motiu de xoc nacional a Indonèsia. Centenars de ciutadans han decidit fer-la servir com a símbol de protesta contra el govern que presideix Prabowo Subianto. En pocs dies, centenars de vídeos han omplert xarxes com TikTok o X amb ciutadans enarborant la bandera tan identificativa dels pirates de One Piece al costat de la d'Indonèsia. La resposta del govern encara ha encès més aquesta polèmica, que semblava més un gest simbòlic que no pas un moviment revolucionari (tal com hauria desitjat el mateix Ruffy).

"Amenaça nacional". Aquesta és la valoració que fan diversos dirigents polítics del país asiàtic per l'ús de la jolly roger de One Piece amb motiu de protesta contra les accions del govern indonesi. Encara que no ha quedat establert si tot plegat ha estat un moviment espontani o premeditat, a més de no haver concretat exactament les protestes dirigides contra l'executiu de Subianto, les imatges a xarxes socials van fer saltar les alarmes d'un govern que aglutina diverses polèmiques, com les de restringir la llibertat d'expressió.

Natalius Pigai, actual ministre de Drets Humans, ha prohibit que la gent faci servir o hissi la bandera de One Piece en senyal de protesta. El context, a més, és encara més complicat: el pròxim 17 d'agost, el país celebrarà el 80è aniversari de la seva independència.

Pigai ha assegurat, en un comunicat emès aquest passat diumenge 3 d'agost, que enarborar una bandera dels pirates del Barret de Palla al costat de la blanc-i-vermella del país és motiu de subversió. A més, ha considerat que prohibir la bandera s'emmarca "en els principis del dret internacional". "Espero que el públic entengui que aquesta prohibició és un esforç per mantenir la unitat i la integritat de la nació durant moments històrics com la celebració del Dia de la Independència", ha sentenciat.

Preguntat per si el fet de prohibir un símbol erigit d'un anime era motiu de repressió, Pigai ho va rebutjar. No és l'única veu contrària del govern de Subianto que s'oposa frontalment a veure aquestes banderes. El ministre coordinador d'Afers Polítics i de Seguretat, Budi Gunawan, va arribar a assegurar que col·locar una jolly roger dels Barrets de Palla al costat de la bandera d'Indonèsia podia ser un acte criminal. El govern, com a tal, ha deixat clar que prendrà mesures legals.

Protestes a Indonèsia sota la bandera de Monkey D. Ruffy

Fins i tot el vicepresident de la Cambra de Representants, Sufmi Dasco Ahmad, ha assegurat que l'aparició d'aquesta bandera i l'esclat a les xarxes socials "no és cap coincidència" i existeix "un intent per dividir la nació". En tot cas, per què genera tant rebombori el símbol del Barret de Palla?

Citizens across Indonesia are raising the One Piece flag on Independence Day to protest against the government. Instead of the national flag -, many are choosing the Straw Hat Pirates flag to show they're unhappy with the way things are. The government sees this as an act of rebellion.

La bandera, sorgida del còmic i anime One Piece, és creada pel mateix Ruffy. El protagonista de la sèrie dibuixa la clàssica jolly roger dels pirates, però hi afegeix el seu característic barret. En el context de la història, és un símbol pirata, sí, però també un símbol d'unió de tots els integrants que va reclutant el personatge principal. Més tard, la bandera d'en Ruffy és un símbol de poder, inspirador i fins i tot de temor, ja que els pirates aconsegueixen ser molt poderosos.

Però un element clau de la història giravolta en el context de l'ús de la bandera a Indonèsia: en Ruffy declara la guerra al Govern Mundial -així s'anomena l'òrgan de màxima autoritat administratiu- i s'erigeix com el "futur rei dels pirates" en una clara reivindicació de rebel·lió i resistència. Des de fa dècades, en entorns digitals, els pirates de One Piece són un símbol de llibertat, amistat i rebel·lia. Ara, però, en Ruffy ha deixat enrere les pàgines dels còmics i les pantalles per convertir-se en un símbol de protesta.