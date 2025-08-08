El vídeo de la influencer Mariona Pujol corrent per la Florida, "el barri més xungo de Barcelona", segons ella, ha aixecat molta polseguera. Tanta, que la creadora va decidir esborrar-lo, i ara, uns dies més tard, un perfil de Madrid ha gravat un vídeo irònic parodiant l'original.
Isabel Rey Hernández, creadora de contingut, s'ha gravat amb una amiga corrent pel barri "pijo" de Serrano, a Madrid. El vídeo és una clara burla de l'original de Pujol i va fent comentaris similars als que feia la catalana, però aplicats a un context de barri ric. La qual cosa denota el classisme del vídeo original.
Així, Rey va replicant els comentaris que fa Pujol. "En el primer quilòmetre només ha fet olor de Chanel". "No em sento gaire còmode, se't claven les mirades de la gent", diu l'amiga de Rey, replicant un comentari del vídeo de Pujol. Les madrilenyes també comparen la troballa d'una rata de les catalanes, fent que veuen un capibara.
"El barri més xungo de Barcelona"
El vídeo original, que ha sigut eliminat del perfil de Tiktok de Mariona Pujol, comença dient que la Florida, en Hospitalet de Llobregat, és el barri més perillós de Barcelona. Les dues noies comencen a comentar que no se senten còmodes "és com que se't claven les mirades de la gent", diuen mentre continuen corrent pel barri.
Els seus comentaris continuen en aquest to desqualificant l'estat del barri i a la gent que hi viu. "Durant el primer quilòmetre només hem ensumat kebabs", diu Mariona Pujol referint-se a les botigues d'alimentació que també proliferen en la resta de barris de la ciutat.
Les dues noies feien comentaris del tipus "sort que duc aquestes sabates supersòniques" o s'espantaven i reien quan veien una rata pel carrer, fent veure que el barri és brut. Es queixen, també, que ha rebut comentaris com "guapa" i que els cotxes "no paren de tocar el clàxon", relacionant així l'assetjament masclista amb un barri molt concret de la ciutat, com si en la resta no ocorregués aquest fenomen estructural.