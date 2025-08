«No som el vostre parc temàtic»: contundents crítiques al vídeo de dues noies corrent per l'Hospitalet

El vídeo el va publicar Mariona Pujol al seu perfil de TikTok, on té més d'un milió de seguidors, va generar molta polèmica a xarxes. Es veu com es grava junt amb una amiga sortint a córrer per la Florida com a part d'un repte que s'han inventat i titulen "corrent pels barris més perillosos de Barcelona".

Després de rebre crítiques i respostes que l'acusaven de "classista", ja no es pot trobar el vídeo al seu perfil perquè l'ha esborrat.

En Barcelona la diferencia en esperanza de vida entre los barrios más ricos y los más pobres es de 11 años. A la influencer Mariona Pujol le ha parecido una buena idea hacer vídeos de "un desafío de correr en barrios chungos" en Barcelona. Clasismo asqueroso. pic.twitter.com/YTltxb4BRA

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 5, 2025

Els comentaris a xarxes desmenteixen el vídeo

La gent a xarxes s'ha queixat i ha respost al vídeo d'aquestes dues noies i l'han acusat de classista i racista. La Florida, diuen els usuaris, "no és el barri més xungo de Barcelona, és un comentari classista i racista", afirmen. "No som el vostre parc temàtic", "avui toca córrer per un barri de classe obrera" o "fora pijes dels nostres barris", són alguns dels comentaris i crítiques que ha rebut el vídeo de les dues noies.

En aquest barri, un dels més poblats de Barcelona, la gent que hi viu és la majoria de classe treballadora i, com en altres barris de la ciutat, es concentra una població molt diversa amb un percentatge de migració important que hi fa vida des de fa anys a l'Hospitalet. Pel que es pot comprovar al perfil de Mariona Pujol, el vídeo ja ha sigut eliminat.

"El barri més xungo de Barcelona"

El vídeo, que ha sigut eliminat del perfil de Tiktok de Mariona Pujol, comença dient que la Florida, en Hospitalet de Llobregat, és el barri més perillós de Barcelona.

Les dues noies comencen a comentar que no se senten còmodes "és com que se't claven les mirades de la gent", diuen mentre continuen corrent pel barri.

Els seus comentaris continuen en aquest to desqualificant l'estat del barri i a la gent que hi viu. "Durant el primer quilòmetre només hem ensumat kebabs", diu Mariona Pujol referint-se a les botigues d'alimentació que també proliferen en la resta de barris de la ciutat.

Les dues noies feien comentaris del tipus "sort que duc aquestes sabates supersòniques" o s'espantaven i reien quan veien una rata pel carrer, fent veure que el barri és brut.

Es queixen, també, que ha rebut comentaris com "guapa" i que els cotxes "no paren de tocar el clàxon", relacionant així l'assetjament masclista amb un barri molt concret de la ciutat, com si en la resta no ocorregués aquest fenomen estructural.