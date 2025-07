Vallecas, nova estació catalana? La incidència viral de Rodalies

Rodalies és un dels punts calents del dia a dia. El servei sempre és polèmic pels retards constants i les avaries, però també és notícia per un traspàs que camina molt a poc a poc. Sigui com sigui, aquest cop els trens catalans han estat protagonistes per una incidència anecdòtica, però que s'ha fet viral a través de les xarxes socials.

Un usuari d'X (antic Twitter) compartia aquest dilluns a la tarda un cartell de les pantalles d'un tren que assenyalava una pròxima parada inversemblant. Vallecas era el nom de la pròxima estació en què s'havia d'aturar un tren de la línia R4 que havia d'arribar a Terrassa. Un fet impossible, evidentment, que es deu a un error de la senyalització.

"Això del traspàs de Rodalies potser se'ns n'ha anat de les mans", deia de manera irònica l'usuari que denunciava els fets. Tot plegat va ocórrer al voltant de les 19 hores d'aquest dilluns prop de l'estació de Torre Baró, ja en direcció cap a les parades de Montcada.

La resposta de Rodalies

Davant la situació, Rodalies s'ha pronunciat. L'empresa gestora dels trens ha demanat a l'usuari més informació sobre el moment i el lloc en què s'ha produït la incidència. "Podem revisar els sistemes de megafonia i monitors del tren amb el departament encarregat", deia Rodalies, demanant els detalls dels fets.

Un altre usuari també ha recordat que aquesta incidència no és novetat a la xarxa ferroviària catalana. Concretament, recorda que fa molts anys havia agafat un tren en direcció a Cerdanyola-Universitat i tant els cartells com la megafonia anunciaven que la pròxima parada era "Bilbao Santurce". La tecnologia a vegades falla.

La nova empresa de Rodalies

En l'àmbit polític, cal recordar que la nova empresa que operarà Rodalies comença a agafar forma. Ho fa sota el nom de Rodalies Catalunya SME SA i dins del grup Renfe, sense un horitzó definit per deslligar-se'n. Després de quatre mesos intensos de negociació, Estat, Generalitat, Renfe i ERC han pactat aquest juny les bases de la societat mercantil encarregada del servei, un pas rellevant en el marc del traspàs que van pactar els republicans amb el PSOE l'any 2023, i que es va fer seu Salvador Illa per aconseguir la investidura ara fa quasi un any.

Rodalies de Catalunya tindrà un capital social inicial de dos milions d'euros per arrencar. El repartiment d'accions serà, d'entrada, un 50,1% de Renfe i un 49,9% de la Generalitat. El consell d'administració, però, serà de majoria catalana, amb presidència inclosa. Tindrà nou membres, cinc dels quals a proposta de la Generalitat, entre els quals el president, i quatre més triats per Renfe, que inclourà un representant dels treballadors en clau de transparència i reforç de la confiança amb els sindicats, que es miren amb lupa els avenços en el traspàs perquè no en surtin perjudicades les seves condicions laborals i de mobilitat. Garantir la pau social ha estat una de les prioritats en tota la negociació.