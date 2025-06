Retrat del vandalisme a Rodalies: 18 atacs a trens i estacions i 15 furts diaris els primers mesos del 2025

Els primers mesos d'aquest 2025 s'han produït diàriament una mitjana de 17,69 actes vandàlics (1.044 del gener al febrer) i 15,1 furts (2.283 fins al maig) als trens i les estacions de la xarxa de Rodalies de Catalunya, a més de 103 robatoris amb violència o intimidació fins al mes de maig, segons dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés Nació. Des del 2022 i fins al febrer d'aquest any s'han comès 15.315 furts, 881 robatoris amb violència, i 23.408 delictes contra el patrimoni.

Segons es desprèn de les dades del Departament d'Interior publicades en resposta a una pregunta escrita de Junts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) aquesta setmana i tal com mostra el gràfic següent, els furts s'han incrementat el 2024 respecte a l'any anterior -378 més el 2024 que el 2023- mentre que els actes vandàlics s'ha estabilitzat -van disminuir en 271 el 2024 respecte al 2023-.

Els Mossos consideren que aquestes xifres "són sostingudes" i que no hi ha un increment generalitzat de fets delictius a la xarxa ferroviària. En declaracions a Nació, l'inspector en cap de l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic (ACAT) dels Mossos d'Esquadra, Eduard Muñoz, destaca que la seguretat en l'àmbit del transport és una "prioritat absoluta" per al cos.

Muñoz assenyala que no preveuen un increment de delictes aquest 2025 a la xarxa del transport públic, però sí un increment dels usuaris, fet a què també fan incidència des dels Mossos a l'hora de tractar les xifres d'actes vandàlics. Fins al maig d'aquest any, 51 milions de persones han viatjat amb la xarxa de Rodalies, 44 milions amb els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i 205 milions els Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Llançament de pedres contra els trens

Alguns dels actes vandàlics més habituals a la xarxa de Rodalies són els vidres trencats per llançament de pedres als trens i els grafitis. Durant l'any 2024 i fins al març del 2025 consten 264 casos de vidres trencats a trens de Rodalies, dels quals 108 (40,9%) s'han produït a la regió policial metropolitana nord, seguida de la regió metropolitana de Barcelona (34) i de Ponent (33), segons dades del Departament d'Interior.

Quant als grafitis, l'any 2023 van costar 32.000 euros diaris a Catalunya. A més de la neteja, a aquesta xifra se sumen les despeses indirectes com la inversió en seguretat, tant de personal com de sistemes de videovigilància. Segons va detallar Renfe en el balanç de l'any passat, entre el 2023 i el 2024 els grafitis van suposar una despesa de 25 milions d'euros a tot l'Estat.

Agressions contra el personal de seguretat

Així mateix, a banda dels delictes contra el patrimoni, també s'han de lamentar, en menor grau, agressions contra el personal de seguretat de trens i estacions. Segons les dades del Departament d'Interior publicades en la mateixa resposta parlamentària, durant els mesos de gener i febrer d'enguany s'han produït 4 agressions a personal de seguretat i, durant el 2024, un total de 82.

L'inspector Eduard Muñoz manté que hi ha un increment de les reaccions violentes vers els vigilants i la policia, un fenomen que els Mossos han identificat des de fa uns mesos, no només al transport, sinó també a la via pública, contra mestres o personal de la salut. "És cert que hi ha un increment, igual que amb les armes blanques", ha dit Muñoz, que ha conclòs que el transport "no deixa de ser un reflex de la societat".

Actuacions i dispositius

L'àmbit de la seguretat és, d'entre molts altres problemes que afecten el servei de Rodalies a Catalunya diàriament, un dels que més preocupen tant els Mossos -amb l'ACAT al capdavant- com el Govern i Renfe -operadora del servei a l'espera de fer-se efectiu el traspàs a la nova empresa mixta-. Prova d'aquesta preocupació va ser el pla amb què Generalitat i Renfe van arrencar l'any, amb una inversió de 77 milions d'euros per millorar el servei els pròxims dos anys i, dels quals, 25,58 milions estan destinats a la seguretat.

Segons el Govern, les mesures acordades per millorar la percepció de la seguretat ja s'han posat en marxa i s'han mantingut reunions de seguiment amb les parts implicades "per garantir-ne l'aplicació efectiva". "Totes les actuacions són a curt termini i s'estan desplegant progressivament. Tot i això, encara és prematur extreure conclusions sobre els resultats", ha assegurat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la mateixa resposta escrita publicada al BOPC.

Algunes d'aquestes actuacions, segons ha detallat l'inspector Muñoz, inclouen dispositius específics dins del pla Kanpai contra la multireincidència, i altres contra grafitis, robatoris de coure i estafes als usuaris. Així mateix, els Mossos han impulsat formacions a les escoles sobre delictes i per conscienciar els alumnes sobre els problemes que suposen.